Gemeinderäte werden verbal angegriffen – Kriminalpolizei übernimmt Ermittlungen
SULZDORF A. D. LEDERHECKE, LKR. RHÖN-GRABFELD – Bei einer öffentlichen Gemeinderatssitzung am Dienstagabend beleidigte und bedrohte ein 57-jähriger deutscher Zuhörer die anwesenden Mandatsträger, darunter die Bürgermeisterin. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 20:15 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses. Im Verlauf einer verbalen Auseinandersetzung beleidigte und bedrohte der Mann die Vertreter der Gemeinde.
Die informierte Polizei sprach dem Mann zur Verhinderung einer weiteren Eskalation ein Kontaktverbot aus.
Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Störung des öffentlichen Friedens. Aufgrund des öffentlichen Interesses und der Tatsache, dass zum Nachteil von Amts- und Mandatsträgern gehandelt wurde, hat die Kriminalpolizei Schweinfurt die weiteren Ermittlungen übernommen.
