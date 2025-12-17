Gemeinsam anpacken, gemeinsam Gutes tun / Weihnachtsaktion des Schweinfurter Zolls
WÜRZBURG / SCHWEINFURT – Unter dem Motto „Mitmachen und Gutes tun“ haben Beschäftigte des Hauptzollamts Schweinfurt am 15. Dezember die Würzburger Kindertafel unterstützt. Zahlreiche Zöllnerinnen und Zöllner bereiteten am Vormittag 350 gesunde Pausenbrotpäckchen vor und lieferten diese anschließend mit sechs Streifenfahrzeugen an Schulen und Kindertagesstätten aus.
Die Aktion sorgte bei den Kindern an insgesamt 21 Einrichtungen in Würzburg und Umgebung für große Begeisterung. Neben der Verteilung von Brot, Obst und Getränken hatten die Kinder die Gelegenheit, die Einsatzfahrzeuge aus nächster Nähe zu besichtigen und den Beamtinnen und Beamten Fragen zu ihrem Arbeitsalltag zu stellen.
Finanzielle Unterstützung für die Kindertafel
Zusätzlich zum persönlichen Einsatz überreichte die stellvertretende Leiterin des Hauptzollamts, Regierungsrätin Sarah Großkopf, eine Geldspende in Höhe von 300 Euro an den Verein Kindertafel Würzburg e.V. Damit soll die wichtige Arbeit der Organisation, die Kinder mit täglichen Mahlzeiten versorgt, auch finanziell gestärkt werden.
Erfolgreiche Zusammenarbeit
Anna-Lena Gernert, Pressesprecherin des Hauptzollamts, die das Projekt gemeinsam mit Hans-Berthold Wiegand von der Kindertafel organisiert hatte, zog ein positives Fazit. Die Aktion habe gezeigt, wie viel durch gemeinsames Anpacken für den guten Zweck erreicht werden könne. Die Weihnachtsaktion des Zolls unterstreicht die Verbundenheit der Behörde mit der Region und den sozialen Einrichtungen vor Ort.
