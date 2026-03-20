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Gemeinsam für eine saubere Stadt – Mitmachen bei Müllsammelaktionen und Raumpatenschaften

20. März 2026Letztes Update 20. März 2026
Gemeinsam für eine saubere Stadt – Mitmachen bei Müllsammelaktionen und Raumpatenschaften
Foto: Pixabay / Mammiya
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SCHWEINFURT – Trotz regelmäßiger Einsätze der Straßenreinigung nehmen die Beschwerden über Abfall im Stadtgebiet nicht ab, da Müll immer häufiger achtlos fallen gelassen und in der Umgebung verteilt wird. Um diesem Trend entgegenzuwirken, engagieren sich regelmäßig freiwillige Helfer in ihrer Freizeit bei gemeinsamen Müllsammelaktionen.

Das Team der Abfallberatung der Stadt Schweinfurt bedankt sich für diese Unterstützung und sucht nun weitere Freiwillige, die an solchen Aktionen teilnehmen oder eine Raumpatenschaft übernehmen möchten. Ein solches Projekt kann von Vereinen, Unternehmen, engagierten Bürgerinnen und Bürgern sowie von Schulen und Kindergärten organisiert werden.

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Im Rahmen der Patenschaften werden feste Gebiete definiert, die von den rekrutierten und koordinierten Raumpaten regelmäßig gereinigt werden.

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