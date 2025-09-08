Gemeinsam für saubere und gepflegte Grünanlagen Stadt Schweinfurt bittet um mehr Rücksichtnahme
SCHWEINFURT – Die Stadt Schweinfurt verzeichnet in jüngster Zeit eine zunehmende Belastung ihrer öffentlichen Grün- und Erholungsflächen. Der Servicebetrieb Bau und Stadtgrün stellt immer häufiger Verschmutzungen und Beschädigungen fest. Die Stadt nimmt diese Entwicklung ernst und appelliert an die Bürgerinnen und Bürger, sich gemeinsam für die Sauberkeit und den Erhalt der Grünanlagen einzusetzen.
Besonders betroffen von den Beeinträchtigungen sind das Höllental, der Rothügel, die Innenstadt und die Gartenstadt. In den vergangenen Wochen wurden an mehreren Stellen beschädigte Spielgeräte, unerwünschte Hinterlassenschaften wie Müll oder Glasscherben sowie unsachgemäße Abfallablagerungen an Glascontainerstandorten festgestellt.
Die Stadt Schweinfurt bittet daher alle Bürgerinnen und Bürger um besondere Achtsamkeit bei der Nutzung öffentlicher Anlagen. Die Grünflächen sind wichtige Orte für Spiel, Bewegung, Begegnung und Erholung für alle Generationen. Nur wenn alle gemeinsam Verantwortung übernehmen, können diese Orte sicher und wohlfühlen bleiben.
