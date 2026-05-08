Gemeinsam gegen den Krebs: Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs lädt zu einem weiteren Treffen ein.

HAẞFURT – Gemeinsam gegen den Krebs: Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs lädt zu einem weiteren Treffen ein.

Wie die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge mitteilt, findet der nächste Austausch am Dienstag, 12. Mai 2026, um 18:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die Mainmühle in Haßfurt (Ringstraße 16).

Interessierte Frauen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden und den Austausch suchen, sind herzlich willkommen. Um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09524-5379 wird gebeten.

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