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Gemeinsam gegen den Krebs: Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs lädt zu einem weiteren Treffen ein.

8. Mai 2026Letztes Update 8. Mai 2026
Gemeinsam gegen den Krebs: Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs lädt zu einem weiteren Treffen ein.
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HAẞFURT – Gemeinsam gegen den Krebs: Die Selbsthilfegruppe für Frauen mit und nach Brustkrebs lädt zu einem weiteren Treffen ein.

Wie die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfe am Landratsamt Haßberge mitteilt, findet der nächste Austausch am Dienstag, 12. Mai 2026, um 18:00 Uhr statt. Treffpunkt ist die Mainmühle in Haßfurt (Ringstraße 16).

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Interessierte Frauen, die sich in einer ähnlichen Lebenssituation befinden und den Austausch suchen, sind herzlich willkommen. Um eine vorherige Anmeldung unter der Telefonnummer 09524-5379 wird gebeten.

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