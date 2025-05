Gemeinsam gegen Einsamkeit am 28. Mai: In neun Quartieren bildet sich die längste Kaffeetafel Würzburgs

WÜRZBURG – Am Mittwoch, den 28. Mai 2025, entsteht in Würzburg die längste Kaffeetafel der Stadt. Von 15:00 bis 17:00 Uhr (in Zellerau bereits ab 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr) wird in nahezu jedem Stadtteil ein Abschnitt dieser besonderen Tafel aufgebaut. Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, in ihrem jeweiligen Stadtteil Platz zu nehmen und Teil dieses einzigartigen Gemeinschaftserlebnisses zu werden.

Ziel der Aktion ist es, Menschen zusammenzubringen, das Kennenlernen innerhalb der Nachbarschaft zu fördern, Gespräche anzuregen und gemeinsam Zeit zu verbringen. Aufgrund des großen Zuspruchs im Vorjahr haben sich die Organisatoren entschieden, die Kaffeetafeln in den verschiedenen Stadtteilen diesmal zeitgleich stattfinden zu lassen. Die Programme vor Ort können variieren, der Fokus liegt jedoch überall auf der Begegnung rund um Kaffee und Kuchen.

Die Veranstaltung wird von den Würzburger Quartiersmanagements in Zusammenarbeit mit lokalen Partnern und Akteuren organisiert. Neben der Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen und in geselliger Runde Kaffee und Kuchen zu genießen, bietet die längste Kaffeetafel auch die Gelegenheit, Initiativen und Aktive aus dem eigenen Stadtteil kennenzulernen und sich über deren Angebote zu informieren. So können über die Veranstaltung hinaus neue Verbindungen entstehen. Jung und Alt sind gleichermaßen willkommen. Für Kuchen und Getränke ist gesorgt, die Teilnahme ist kostenfrei.

Unter dem Motto „Zusammen ist man weniger allein“ ist die längste Kaffeetafel Teil der Aktionswoche des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) vom 26. Mai bis zum 1. Juni 2025. Diese Woche soll das Bewusstsein für das Thema Einsamkeit schärfen und allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit bieten, Gemeinschaft zu erleben und sich im eigenen Stadtteil zu vernetzen.