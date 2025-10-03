Auto IU

Gemeinsam geht mehr: Neue Sitzgruppen für Außenbereich der Geomed-Kreisklinik

3. Oktober 2025Letztes Update 3. Oktober 2025
Daniel Stark (2. Vorsitzender des Fördervereins) mit Tochter, Landrat Florian Töpper, Florian Höhn (Geschäftsführer der Geomed-Kreisklinik), drei der beteiligten Auszubildenden: Nico Zimmermann, Max Stöcker und Lucas Hemmerich, Bauhof-Mitarbeiter Christian König, Irmgard Krammer (1. Vorsitzende des Fördervereins), Sabine Wolf (Kassenwartin des Fördervereins) und Melanie Roth (Schriftführerin des Fördervereins); hintere Reihe: Andreas Hohmann (Geomed-Kreisklinik/Haustechnik – Leitung) Foto: Melina Bosbach-Nemeth/LRASW
Eisgeliebt

GEROLZHOFENEin Gemeinschaftsprojekt hat an der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen neue Sitzmöglichkeiten für Patienten und Besucher geschaffen. Die Initiative wurde vom Förderverein der Klinik finanziert und durch das tatkräftige Engagement von Auszubildenden des Kreisbauhofs Gerolzhofen umgesetzt. Landrat Florian Töpper lobte die Aktion als hervorragendes Beispiel für gelebte Solidarität und Zusammenarbeit im Landkreis.

Der Anstoß für das Projekt kam aus der Belegschaft der Kreisklinik, da im weitläufigen Außenbereich zwar viel Platz zum Verweilen, aber nur wenige Sitzmöglichkeiten vorhanden waren. Der Verein der Freunde und Förderer der Geomed-Kreisklinik e.V. entschloss sich daraufhin, die Finanzierung von drei Sitzgruppen (je ein Tisch und zwei Bänke) zu übernehmen. Die Anfertigung der Sitzgruppen wurde der Lebenshilfe Sennfeld übertragen.

Besonderes Engagement der Azubis

Eine Schlüsselfunktion bei der Realisierung hatten fünf Auszubildende am Kreisbauhofstützpunkt Gerolzhofen inne. Im Rahmen ihrer Straßenwärter-Ausbildung sorgten die angehenden Fachkräfte zusammen mit ihrem Ausbilder für die sichere Befestigung der Sitzgruppen, indem sie Beton- und Granitplatten verlegten. So konnten die Azubis ihr Wissen direkt in die Praxis umsetzen.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

Die Montage und das Aufstellen der Sitzgruppen übernahmen die Haustechniker der Klinik. Der zweite Vereinsvorsitzende, Daniel Stark, kümmerte sich um Abholung und Transport.

Kirchweih Grafenrheinfeld 2025
Dein Ding
Krapfenschmaus 2025

Bei einem Vor-Ort-Besuch bedankte sich Landrat Florian Töpper bei allen Beteiligten: „Dieses Projekt zeigt, wie gut wir im Landkreis Schweinfurt zusammenarbeiten. Unsere angehenden Straßenwärter haben etwas geschaffen, das bleibt – und das vielen Menschen in Zukunft große Freude bereiten wird.“ Vereinsvorsitzende Irmgard Krammer überreichte den Auszubildenden Präsente und dankte allen Vereinsmitgliedern und Unterstützern.

Als weitere glückliche Fügung konnte zusätzlich ein sogenanntes Waldsofa über die Spendenplattform „Gemeinsam erreichen wir mehr“ und einen Zuschuss der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge mitfinanziert werden. Das kleine Projektteam hat bereits neue Ideen für die Zukunft.

Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

3. Oktober 2025Letztes Update 3. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 05.08.25)