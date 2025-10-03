Gemeinsam geht mehr: Neue Sitzgruppen für Außenbereich der Geomed-Kreisklinik
GEROLZHOFEN – Ein Gemeinschaftsprojekt hat an der Geomed-Kreisklinik in Gerolzhofen neue Sitzmöglichkeiten für Patienten und Besucher geschaffen. Die Initiative wurde vom Förderverein der Klinik finanziert und durch das tatkräftige Engagement von Auszubildenden des Kreisbauhofs Gerolzhofen umgesetzt. Landrat Florian Töpper lobte die Aktion als hervorragendes Beispiel für gelebte Solidarität und Zusammenarbeit im Landkreis.
Der Anstoß für das Projekt kam aus der Belegschaft der Kreisklinik, da im weitläufigen Außenbereich zwar viel Platz zum Verweilen, aber nur wenige Sitzmöglichkeiten vorhanden waren. Der Verein der Freunde und Förderer der Geomed-Kreisklinik e.V. entschloss sich daraufhin, die Finanzierung von drei Sitzgruppen (je ein Tisch und zwei Bänke) zu übernehmen. Die Anfertigung der Sitzgruppen wurde der Lebenshilfe Sennfeld übertragen.
Besonderes Engagement der Azubis
Eine Schlüsselfunktion bei der Realisierung hatten fünf Auszubildende am Kreisbauhofstützpunkt Gerolzhofen inne. Im Rahmen ihrer Straßenwärter-Ausbildung sorgten die angehenden Fachkräfte zusammen mit ihrem Ausbilder für die sichere Befestigung der Sitzgruppen, indem sie Beton- und Granitplatten verlegten. So konnten die Azubis ihr Wissen direkt in die Praxis umsetzen.
Die Montage und das Aufstellen der Sitzgruppen übernahmen die Haustechniker der Klinik. Der zweite Vereinsvorsitzende, Daniel Stark, kümmerte sich um Abholung und Transport.
Bei einem Vor-Ort-Besuch bedankte sich Landrat Florian Töpper bei allen Beteiligten: „Dieses Projekt zeigt, wie gut wir im Landkreis Schweinfurt zusammenarbeiten. Unsere angehenden Straßenwärter haben etwas geschaffen, das bleibt – und das vielen Menschen in Zukunft große Freude bereiten wird.“ Vereinsvorsitzende Irmgard Krammer überreichte den Auszubildenden Präsente und dankte allen Vereinsmitgliedern und Unterstützern.
Als weitere glückliche Fügung konnte zusätzlich ein sogenanntes Waldsofa über die Spendenplattform „Gemeinsam erreichen wir mehr“ und einen Zuschuss der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge mitfinanziert werden. Das kleine Projektteam hat bereits neue Ideen für die Zukunft.
