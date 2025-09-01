Gemeinsam in die Zukunft bei Glöckle
SCHWEINFURT – Mit dem Beginn des neuen Ausbildungsjahres hat die Unternehmensgruppe Glöckle 16 neue Berufseinsteigerinnen und -einsteiger im #TeamBlau willkommen geheißen. Zusätzlich werden am 1. Oktober sechs dual Studierende ihre Laufbahn im traditionsreichen Unternehmen beginnen. Die ersten Tage stehen für die neuen Auszubildenden ganz im Zeichen eines Teamtrainings, das ihnen die Gelegenheit zum gegenseitigen Kennenlernen und Netzwerken bietet.
Geschäftsführer Bernd Supthut betonte bei der Begrüßung, dass Glöckle starke fachliche und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten bietet und Führungspositionen bevorzugt mit Nachwuchs aus den eigenen Reihen besetzt. Zur Unterstützung im Alltag dient das Patenmodell, während Teamtrainings in der sogenannten „Power-Azubi-Schmiede“ die persönlichen Fähigkeiten und den Teamzusammenhalt stärken. Glöckle zählt laut einer Handelsblatt-Studie zu Deutschlands besten Ausbildungsbetrieben.
Die neuen Auszubildenden verteilen sich auf vielfältige Berufsbilder im Bausektor und darüber hinaus. Dazu zählen:
- drei Hochbaufacharbeiter (Beton- und Stahlbetonbau)
- ein Hochbaufacharbeiter (Maurerarbeiten)
- vier Tiefbaufacharbeiter (davon eine Frau im Straßenbau)
- eine Land- und Baumaschinenmechatronikerin
- ein Fachinformatiker (Systemintegration)
- zwei Industriekaufleute
- zwei Bauzeichner (Architektur und Tiefbau)
- ein Aufbereitungsmechaniker (Sand und Kies)
- ein Verfahrensmechaniker (Transportbeton)
Das Team wird im Oktober noch größer: Sechs duale Studierende starten, davon fünf im Bauingenieurwesen und einer im Bereich BWL, Personalmanagement. Insgesamt bildet die Unternehmensgruppe Glöckle 35 Auszubildende und 21 duale Studierende aus und setzt damit konsequent auf die Verbindung von Erfahrung und frischen Ideen.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!