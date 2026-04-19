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Gemeinsam kochen, gemeinsam erinnern: „Zeitreise ins Gestern“ rund um die Kartoffel

19. April 2026Letztes Update 19. April 2026
Gemeinsam kochen, gemeinsam erinnern: „Zeitreise ins Gestern“ rund um die Kartoffel
Foto: Friederike Schulz /MGH
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HASSFURT – Ein besonderer Nachmittag im Zeichen der Kartoffel fand im Rahmen des Projekts „Zeitreise ins Gestern“ im Mehrgenerationenhaus Haßfurt statt. Das Begegnungsangebot, das unter der Trägerschaft des BRK-Kreisverbands Haßberge steht und durch den Bayerischen Demenzfonds gefördert wird, bot Senioren mit und ohne Demenz sowie deren Angehörigen Raum für gemeinschaftliches Kochen und biografischen Austausch.

Unter der fachkundigen Anleitung von Cäcilie Werner, der Kreisbäuerin des Bayerischen Bauernverbands, widmeten sich die Teilnehmenden dem vielseitigen Lebensmittel. Das gemeinsame Schälen, Schneiden und Teigausrollen aktivierte nicht nur motorische Fähigkeiten, sondern weckte durch die vertrauten Handgriffe und Düfte auch zahlreiche persönliche Erinnerungen an früher.

Kulinarische Zeitreise und soziale Teilhabe

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Im Fokus standen traditionelle Rezepte, die bei vielen Gästen Bilder an frühere Familienmahlzeiten und Essgewohnheiten hervorriefen. In lockerer Atmosphäre entstanden so Gespräche, die das Kochen zu einem verbindenden Erlebnis machten.

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Den Abschluss bildete der gemeinsame Verzehr der zubereiteten Speisen:

  • Kartoffeldütschli: Klassische Kartoffelpuffer, frisch und knusprig.

  • Kartoffelsuppe: Eine herzhafte Variante zur Stärkung.

  • Kartoffelkuchen: Ein traditionelles Gericht aus dem Rezeptbuch des Landkreises Haßberge.

Das Format unterstreicht die Bedeutung niedrigschwelliger Angebote, die gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen und insbesondere für Menschen mit Demenz wertvolle biografische Brücken bauen.

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