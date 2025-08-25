Gemeinsam stark für die Politik: Zweites Speeddating für Frauen im September
LANDKREIS HASSBERGE – Aufgrund der positiven Resonanz im Juli wird die Veranstaltung „Frauen in die Politik“ am Donnerstag, dem 25. September, erneut im Landratsamt Haßberge angeboten. Das Speeddating-Format ermöglicht es interessierten Frauen, Mandatsträgerinnen aus dem Landkreis kennenzulernen und offene, praxisnahe Antworten auf ihre Fragen rund um den Einstieg in die Kommunalpolitik zu erhalten. Die Veranstaltung ist für alle Frauen, die über ein politisches Engagement nachdenken, eine Gelegenheit, sich überparteilich zu informieren.
Nach der Begrüßung durch die stellvertretende Landrätin Birgit Bayer können die Teilnehmerinnen in kurzen Gesprächsrunden erfahren, wie politische Arbeit auf kommunaler Ebene funktioniert und welche Chancen sich daraus ergeben. Dabei werden typische Fragen thematisiert, wie zum Beispiel, wie man sich für eine Wahl aufstellen lassen kann, wie die Balance zwischen Familie, Beruf und politischem Mandat gelingt und warum die Sichtweisen von Frauen in Gremien wichtig sind.
Die Gleichstellungsbeauftragte Christine Stühler betont: „Leider ist der Weg in die Politik für Frauen noch immer mit Herausforderungen verbunden. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig stärken, vernetzen und sichtbar machen. Politik braucht Frauen.“
Die Veranstaltung findet von 18 bis 20 Uhr statt und ist kostenlos. Eine Anmeldung ist jedoch bis zum 21. September über den Link https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fformulare.hassberge.de%2Fformcycle%2Fform%2Fprovide%2F1963%2F erforderlich.
