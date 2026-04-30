Gemeinsam stark – Mini-Freizeit Demokratietage ab 12 Jahren
SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt lädt vom 26.05. bis 28.05.2026 erstmals zu den Demokratietagen ein – einer spannenden Mini-Ferienfreizeit mit Übernachtung im Karl-Beck-Haus unter dem Motto „Gemeinsam stark – Mitreden, mitmachen, mitlachen“.
Im Mittelpunkt der Demokratietage steht die Frage, was Demokratie eigentlich bedeutet und wie junge Menschen sie aktiv mitgestalten können. Dabei wird das Thema bewusst niedrigschwellig und abwechslungsreich vermittelt: Neben inhaltlichen Impulsen erwartet die Teilnehmenden ein buntes Freizeitprogramm mit viel Spiel, Spaß und Action. Ein besonderes Highlight ist der „Betzavta“-Workshop, bei dem die Jugendlichen durch interaktive Übungen und überraschende Spiele erleben, wie demokratische Prozesse funktionieren, welche Herausforderungen es geben kann und wie wichtig Zusammenarbeit, Respekt sowie Mitbestimmung sind.
Ergänzt wird das Programm durch gemeinsame und kreative Aktivitäten, Selbstversorgung und Zeit zum Kennenlernen. Ziel ist es, sich auszuprobieren und ganz nebenbei wichtige Erfahrungen für das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft zu sammeln. Es wird sich dafür eingesetzt, dass jedes Kind, jeder beziehungsweise jede Jugendliche und jede Person teilnehmen kann.
Anmeldung über die Website
https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.kjr-sw.de%2Fveranstaltungen%2Ffreizeiten-und-fahrten%2F
Kosten: 85,00 €
Anmeldeschluss: 17.05.2026
Bei Interesse oder Fragen E-Mail an
oder telefonisch Mo, Di, Do 8:30 – 12:00 Uhr unter 09721/6462036
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