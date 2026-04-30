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Gemeinsam stark – Mini-Freizeit Demokratietage ab 12 Jahren

30. April 2026Letztes Update 30. April 2026
Gemeinsam stark – Mini-Freizeit Demokratietage ab 12 Jahren
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Der Kreisjugendring Schweinfurt lädt vom 26.05. bis 28.05.2026 erstmals zu den Demokratietagen ein – einer spannenden Mini-Ferienfreizeit mit Übernachtung im Karl-Beck-Haus unter dem Motto „Gemeinsam stark – Mitreden, mitmachen, mitlachen“.

Im Mittelpunkt der Demokratietage steht die Frage, was Demokratie eigentlich bedeutet und wie junge Menschen sie aktiv mitgestalten können. Dabei wird das Thema bewusst niedrigschwellig und abwechslungsreich vermittelt: Neben inhaltlichen Impulsen erwartet die Teilnehmenden ein buntes Freizeitprogramm mit viel Spiel, Spaß und Action. Ein besonderes Highlight ist der „Betzavta“-Workshop, bei dem die Jugendlichen durch interaktive Übungen und überraschende Spiele erleben, wie demokratische Prozesse funktionieren, welche Herausforderungen es geben kann und wie wichtig Zusammenarbeit, Respekt sowie Mitbestimmung sind.

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Ergänzt wird das Programm durch gemeinsame und kreative Aktivitäten, Selbstversorgung und Zeit zum Kennenlernen. Ziel ist es, sich auszuprobieren und ganz nebenbei wichtige Erfahrungen für das Zusammenleben in einer demokratischen Gesellschaft zu sammeln. Es wird sich dafür eingesetzt, dass jedes Kind, jeder beziehungsweise jede Jugendliche und jede Person teilnehmen kann.

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Anmeldung über die Website

https://newsallianz.de/redirect?url=https%3A%2F%2Fwww.kjr-sw.de%2Fveranstaltungen%2Ffreizeiten-und-fahrten%2F

Kosten: 85,00 €

Anmeldeschluss: 17.05.2026

Bei Interesse oder Fragen E-Mail an

anne.oertel@kjr-sw.de

oder telefonisch Mo, Di, Do 8:30 – 12:00 Uhr unter 09721/6462036

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