Gemeinsam Zukunft gestalten – Workshoptage zur Fortschreibung des seniorenpolitischen Gesamtkonzepts und zur Entwicklung eines Teilhabekonzepts für Menschen mit Behinderung

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HAßBERGE (LKR. HAßBERGE) – Das Landratsamt Haßberge arbeitet derzeit an der Fortschreibung seines seniorenpolitischen Gesamtkonzepts sowie an der Entwicklung eines Teilhabekonzepts für Menschen mit Behinderung und führt dazu mehrere thematische Workshoptage durch.

Im Rahmen des Projekts werden Bevölkerungsprognosen und Pflegebedarfsplanungen aktualisiert sowie verschiedene Befragungen ausgewertet, die seit Herbst 2025 durchgeführt wurden. Dazu zählen Erhebungen in Pflegeeinrichtungen, Kommunen sowie eine repräsentative Bürgerbefragung der Generation 55+.

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Die Ergebnisse der Workshops sollen direkt in die Weiterentwicklung des Gesamtkonzepts einfließen und als Grundlage für zukünftige politische Entscheidungen dienen. Auch ein gesonderter Workshop im September bildet die Basis für das Inklusionskonzept.

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Begleitet werden die Veranstaltungen durch das BASIS Institut aus Bamberg. Neben Fachakteuren sollen auch interessierte Bürgerinnen und Bürger beteiligt werden, um eigene Erfahrungen und Ideen einzubringen.

Die Workshoptage finden im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Haßberge zwischen Juli und September 2026 statt. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich.