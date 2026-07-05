„Gemeinsame BrotZEIT“ bringt Menschen in Würzburg zusammen – starkes Zeichen gegen Einsamkeit

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WÜRZBURG – Im Rahmen der bundesweiten Aktionswoche „Gemeinsam aus der Einsamkeit“ fand erstmals die Veranstaltungsreihe „Gemeinsame BrotZEIT“ in mehreren Stadtteilen statt und entwickelte sich trotz hoher Temperaturen zu einem erfolgreichen Begegnungsformat.

Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger folgten der Einladung, um in den Stadtteilen miteinander ins Gespräch zu kommen, neue Kontakte zu knüpfen und Gemeinschaft zu erleben. Die Aktion zeigte, wie groß der Bedarf an niedrigschwelligen Treffpunkten im Alltag ist.

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An den verschiedenen Standorten entstanden offene Begegnungsräume, in denen Menschen unterschiedlicher Generationen und Lebenslagen bei einer gemeinsamen Brotzeit zusammenkamen. Viele Teilnehmende nutzten die Gelegenheit für persönliche Gespräche und neue Bekanntschaften.

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Aufgrund der extremen Hitze mussten einzelne Veranstaltungen in Heidingsfeld und Heuchelhof kurzfristig abgesagt werden. Die Entscheidung wurde aus Gründen der Sicherheit und Gesundheit von Besucherinnen, Besuchern und Ehrenamtlichen getroffen.

Die „Gemeinsame BrotZEIT“ knüpft an frühere Aktionen wie die „Längste Kaffeetafel“ an und setzt ein weiteres Zeichen für ein lebendiges Miteinander in der Stadt. Unterstützt wurde die Aktion von zahlreichen Quartiersmanagements, Vereinen, Initiativen und ehrenamtlich Engagierten.

Oberbürgermeister Martin Heilig dankte allen Beteiligten und betonte die Bedeutung solcher Begegnungsformate: Gemeinschaft beginne mit Begegnung und Offenheit im direkten Austausch.