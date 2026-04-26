Gemeinsame Drohnenübung in Grafenrheinfeld stärkt Katastrophenschutz
GRAFENRHEINFELD, Landkreis Schweinfurt – Um im Ernstfall schnell und koordiniert handeln zu können, haben Drohneneinheiten aus Stadt und Landkreis Schweinfurt Mitte April eine gemeinsame Übung in Grafenrheinfeld absolviert.
Die Beobachtung aus der Luft ist für den modernen Katastrophenschutz von zentraler Bedeutung. Live-Bilder und Wärmebilder aus der Vogelperspektive ermöglichen es den Führungseinheiten, Einsatzlagen schneller zu erkunden und gezielte Entscheidungen zu treffen. Insbesondere bei der Suche nach Vermissten sparen Drohnen wertvolle Zeit und unterstützen die Einsatzkräfte am Boden bei der Koordination.
Grundlage für die Übung war ein einheitliches Konzept, das die Untere Katastrophenschutzbehörde am Landratsamt Schweinfurt gemeinsam mit verschiedenen Hilfsorganisationen und Feuerwehren erarbeitet hat. Dieses stellt ein koordiniertes Vorgehen sicher, definiert Ausstattungsstandards und vereinheitlicht die Ausbildung der Drohnenpiloten.
Im Mittelpunkt der Übung in GRAFENRHEINFELD standen der fachliche Austausch zur Technik sowie taktische Vorgehensweisen. In einem praktischen Szenario wurde der gleichzeitige Einsatz mehrerer Drohnen geprobt, wobei der Fokus auf der Kommunikation zwischen den Einheiten lag.
An der Erarbeitung des Konzepts sowie an der Übung waren beteiligt:
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DLRG-Ortsverein Schonungen (Initiator der Übung)
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Feuerwehr Schweinfurt
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Feuerwehr Gerolzhofen
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UG-ÖEL (Unterstützungsgruppe der Örtlichen Einsatzleitung) des Landkreises Schweinfurt
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ASB Regionalverband Würzburg-Schweinfurt
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Landratsamt Schweinfurt (Arbeitsbereich Katastrophenschutz und Feuerwehrwesen)
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