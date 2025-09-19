Gemeinschaftsaktion für Schulwegsicherheit: „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“
LANDKREIS SCHWEINFURT – Die Gemeinschaftsaktion „Sicher zur Schule – sicher nach Hause“ hat im Landkreis Schweinfurt ihren Auftakt an der Julius-Echter-Grundschule in Bergrheinfeld gefeiert. Die Kampagne will für mehr Schulwegsicherheit sensibilisieren und betont, dass die Sicherheit von Schülerinnen und Schülern eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist, an der alle mitwirken müssen.
Bei der Auftaktveranstaltung wurde betont, wie wichtig es ist, dass Eltern den Schulweg mit ihren Kindern vorab üben. Dies sei laut Verkehrswacht und Polizei ein sehr wichtiger Faktor, um die Kinder auf mögliche Gefahrensituationen vorzubereiten. Zusätzlich wurde darauf hingewiesen, dass das Tragen von heller und reflektierender Kleidung die Sichtbarkeit der Schülerinnen und Schüler deutlich erhöht.
Die Polizei und Verkehrswacht appellieren zudem an die Eltern, auf Fahrdienste für ihre Kinder zu verzichten. Die sogenannten „Elterntaxis“ würden insbesondere zu den Stoßzeiten vor Schulbeginn und nach Schulschluss das Verkehrsaufkommen stark erhöhen, den Verkehrsfluss behindern und die Zufahrten für Schulbusse einschränken.
Landrat Florian Töpper betonte, dass die jungen Schüler die größtmögliche Sicherheit auf ihrem Schulweg erfahren sollen. Dazu müssten die Kinder selbst gut auf den Straßenverkehr vorbereitet sein, aber auch alle Verkehrsteilnehmer seien aufgefordert, mit erhöhter Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme zu agieren. Wer sich als ehrenamtlicher Schulweghelfer einbringen möchte, kann sich für weitere Informationen an die Verkehrswacht Schweinfurt unter der Telefonnummer 0157 35 50 50 15 oder per E-Mail an email@verkehrswacht-schweinfurt.de wenden.
