12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Gemini said Einbruchsversuch in Kitzingen – Polizei sucht Zeugen
Bild von Rudy and Peter Skitterians auf Pixabay
KITZINGEN – Am Dienstagvormittag versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus im LOCHWEG einzubrechen. Zwischen 07:00 Uhr und 12:45 Uhr scheiterte der Versuch, die Haustüre zu öffnen, hinterließ jedoch einen massiven Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

Die Polizeiinspektion Kitzingen hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen und eine umfangreiche Spurensicherung durchgeführt. Bisher gibt es keine Hinweise auf den Täter, weshalb die Beamten auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen sind.

Solltest du im fraglichen Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melde dich bitte unter der Telefonnummer 09721/202-0 bei der Polizei. Du kannst dich auch direkt an die Polizeiinspektion Kitzingen unter der Tel. 09321/141-0 wenden.

