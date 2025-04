Generalsanierter Spielplatz in Grafenrheinfeld

GRAFENRHEINFELD – Neuer Spielplatz in der Margarethe-Schreiber-Straße eröffnet

Bei strahlendem Sonnenschein wurde in Grafenrheinfeld der vollständig sanierte Spielplatz in der Margarethe-Schreiber-Straße feierlich eröffnet. Zahlreiche Kinder, Eltern, Anwohner und Gemeinderäte nahmen an der Veranstaltung teil.

Der festliche Auftakt wurde von einer liebevoll gestalteten Kinderkirche gebildet, die von Simone Djalek, Eva Bethmann und Kerstin Keller organisiert wurde.

„Zum Abschluss haben die Kinder gemeinsam ein buntes Friedensnetz gewebt – ein schönes Zeichen der Gemeinschaft. Anschließend hat Pfarrvikar Gerhard Pfenning die Kinder und den neuen Spielplatz gesegnet.“, erklärte Bürgermeister Christian Keller mit Dankbarkeit. „Ein herzlicher Dank geht vor allem an unseren Bauhofleiter Matthias Pfister und Sebastian Rudolph, die zusammen mit ihren Kollegen vom Bauhof und viel Engagement den neuen Spielplatz gestaltet haben.“

Die neu gestaltete Anlage bietet eine Vielzahl an Spielmöglichkeiten, darunter ein neues Kletterhaus mit Rutsche, ein Karussell, eine Wippe, eine Doppelschaukel, ein Wipptier, eine Sitzgruppe und ein rollstuhlgerechtes Trampolin. In Kürze wird zudem ein Kletterparcours aus Holz aus dem Gemeindewald hinzukommen.

Grafenrheinfeld verfügt insgesamt über sieben Spielplätze, die jeweils ihren eigenen Charme und spezielle Attraktionen bieten.

„Spielplätze sind Orte der Begegnung und des Miteinanders. Ich wünsche allen Kindern viele schöne, unbeschwerte Stunden auf dem neuen Spielplatz in der Margarethe-Schreiber-Straße.“, so der Bürgermeister abschließend.