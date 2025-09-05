Generationenwechsel bei der BRK-Bereitschaft Gochsheim – Dank und Anerkennung für Familie Nägele, Übergabe an Marc Buschkewitz
GOCHSHEIM – Ein besonderer Moment für die Gemeinde Gochsheim: Nach fast drei Jahrzehnten ehrenamtlicher Leitung hat Bernd Nägele die Führung der BRK-Bereitschaft Gochsheim in neue Hände gelegt. Ab sofort wird Marc Buschkewitz die Bereitschaft leiten, während Bernd Nägele und seine Frau Karin der Gemeinschaft weiterhin aktiv verbunden bleiben.
Bernd Nägele prägte die Arbeit der örtlichen BRK-Bereitschaft 29 Jahre lang als Leiter, unterstützt von seiner Frau Karin, die seit 25 Jahren fest zur Gemeinschaft gehört. Beide waren über all die Jahre eine tragende Stütze und stets bei den unterschiedlichsten Anlässen präsent, sei es bei Kirchweih, Erntedank, Faschingssitzungen oder lokalen Veranstaltungen wie der Tattoo Convention in Dittelbrunn. Für dieses jahrzehntelange Engagement und den unermüdlichen Einsatz bedankte sich der Erste Bürgermeister Manuel Kneuer im Rahmen einer Feierstunde am 28. August bei ihnen.
Die Bereitschaft Gochsheim zählt aktuell 11 aktive Mitglieder, die bei vielfältigen Veranstaltungen und in Notfällen zuverlässig im Einsatz sind. Mit Marc Buschkewitz übernimmt nun ein engagierter und qualifizierter Nachfolger die Leitung. Der hauptberufliche Notfallsanitäter bei der Firma SKF in Schweinfurt absolvierte seine Ausbildung im BRK-Kreisverband im Jahr 2020 und bringt wertvolle Erfahrung mit, um die erfolgreiche Arbeit fortzuführen.
Die Gemeinde Gochsheim bedankt sich bei Familie Nägele für die geleistete Arbeit und wünscht Marc Buschkewitz für seine neue Aufgabe viel Freude und Erfolg.
