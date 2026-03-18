Generationswechsel bei SKF: Sebastian Witzel übernimmt Betriebsratsvorsitz von Norbert Völkl
SCHWEINFURT – Nach rund zwei Jahrzehnten an der Spitze der Arbeitnehmervertretung hat Norbert Völkl den Staffelstab bei der SKF GmbH an seinen Nachfolger Sebastian Witzel übergeben. Mit einer emotionalen Betriebsversammlung am 11. März 2026 verabschiedete sich der langjährige Betriebsratschef nach insgesamt 45 Berufsjahren im Unternehmen von der Belegschaft.
Norbert Völkl, der seine Karriere 1980 als Auszubildender bei SKF begann, prägte den Standort Schweinfurt maßgeblich durch krisenhafte Zeiten wie die Finanzkrise, die Pandemie und die aktuelle Standorttransformation. Er gilt als besonnener Stratege, dem es gelang, wegweisende Ergebnisse wie die moderne betriebliche Altersvorsorge und die bis Ende 2029 verlängerte Beschäftigungssicherung auszuhandeln. Sein Nachfolger Sebastian Witzel war bereits in den vergangenen Jahren als Stellvertreter eng in alle Verhandlungsprozesse eingebunden und übernimmt nun die Verantwortung für einen Standort mit knapp 3.000 Beschäftigten.
Die Meilensteine und Würdigungen zum Abschied:
-
Langjähriges Engagement: Vom Jugendvertreter über den Industriemeister bis zum Betriebsratsvorsitz seit 2006.
-
Verhandlungserfolge: Sicherung guter Konditionen für Altersteilzeitprogramme und eine kapitalmarktbasierte Betriebsrente mit Einlagensicherung.
-
Strategische Partnerschaft: Geschäftsführung und Weltbetriebsrat lobten Völkl als besonnenen Verhandlungspartner, der die Unternehmensführung oft zum konstruktiven Umdenken bewegte.
-
Symbolisches Geschenk: Als bleibende Erinnerung erhielt der Scheidende von seinen Kollegen das Original-Rednerpult der Betriebsversammlungen.
Die Geschäftsführung unter Deutschland-Chef Jörg Wuttke und Arbeitsdirektorin Anna Krimmel betonte den Wunsch, die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der neuen Betriebsratsspitze unter Sebastian Witzel nahtlos fortzuführen. Trotz internationaler konjunktureller Herausforderungen sieht sich der Standort Schweinfurt durch die jüngsten Modernisierungsmaßnahmen wettbewerbsfähig für die Zukunft aufgestellt.
Weitere Informationen zur Standortentwicklung und aktuellen Meldungen finden Sie unter: www.skf.de
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!