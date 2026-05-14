Generationswechsel in Bad Kissingen: Landrat Mario Götz offiziell vereidigt
BAD KISSINGEN – Eine neue Ära für den Landkreis Bad Kissingen hat begonnen: In der konstituierenden Sitzung des Kreistags wurde Mario Götz feierlich als neuer Landrat vereidigt. Er tritt damit die Nachfolge von Thomas Bold an, der den Staffelstab nach 24 Jahren im Amt weitergab.
Neben der Vereidigung des neuen Landrats stand die Neuausrichtung des Gremiums im Mittelpunkt, das durch zahlreiche neue Gesichter geprägt ist.
Ein Landrat für alle Bürger
In seiner Antrittsrede betonte Mario Götz, dass ihn das Vertrauen der Wähler mit großer Freude, aber vor allem mit Verantwortung erfülle. Sein Ziel sei eine transparente und zukunftsorientierte Politik.
„Ich möchte ein Landrat für alle Menschen im Landkreis sein – einer, der zuhört und dessen Blick klar nach vorne gerichtet ist.“
— Mario Götz, Landrat
Seine Schwerpunkte für die kommenden sechs Jahre:
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Wirtschaft & Infrastruktur: Stärkung regionaler Strukturen und moderne Mobilität.
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Daseinsvorsorge: Sicherung einer verlässlichen Gesundheitsversorgung.
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Gesellschaft: Unterstützung von Familien und dem Ehrenamt sowie die Förderung des gesellschaftlichen Zusammenhalts.
Frischer Wind im Kreistag
Das Gremium hat sich deutlich verjüngt und verändert: Insgesamt 30 neue Kreisrätinnen und Kreisräte wurden vereidigt. Viele bringen bereits Erfahrung aus der Kommunalpolitik als Bürgermeister oder Gemeinderäte mit und sollen neue Impulse in die Kreispolitik tragen.
Matthias Klement ist stellvertretender Landrat
Ein wichtiger personeller Punkt war die Wahl der Stellvertreter. Auf Vorschlag der CSU-Fraktion wurde Matthias Klement, 1. Bürgermeister des Marktes Maßbach, mit großer Mehrheit (51 von 52 gültigen Stimmen) zum stellvertretenden Landrat gewählt. Klement gehört dem Kreistag bereits seit 18 Jahren an.
Als weitere Stellvertreter wurden Roland Limpert und Brigitte Meyerdierks bestellt.
Würdigung durch die Regierung von Unterfranken
Regierungspräsidentin Dr. Susanne Weizendörfer bezeichnete den Tag als „geschichtsträchtigen Moment“. Sie dankte dem scheidenden Landrat Thomas Bold für seine langjährigen Verdienste und wünschte Mario Götz für seine Amtszeit „Mut, Augenmaß und das berühmte Quäntchen Glück“.
Mit dieser Sitzung startet der Kreistag offiziell in die neue, sechsjährige Amtsperiode. Eine vollständige Liste der Mitglieder ist auf der Website des Landkreises einsehbar.
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