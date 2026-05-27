Genuss, Kultur und Weinfeste: Der Veranstaltungskalender für Juni 2026 in Hammelburg
HAMMELBURG – Der Sommer wird bunt, gesellig und genussreich. Die Tourist-Information Hammelburg präsentiert für den Juni 2026 ein prall gefülltes Programm. Ob traditionelle Weinfeste, spannende Führungen durch die historische Altstadt, Live-Konzerte unter freiem Himmel oder geführte Naturbegegnungen – im kommenden Monat ist an der Fränkischen Saale für jeden Geschmack etwas geboten.
Große Weinfeste und Partystimmung
Der Wein ist der Herzschlag Hammelburgs, was sich im Juni in gleich mehreren Fest-Highlights widerspiegelt:
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Marktplatz-Weinfest (Fr. 05.06. & Sa. 06.06.): Das Weingut Lange Schloss Saaleck und das Weingut Hümmler aus Elfershausen verwandeln die gute Stube der Stadt in eine gemütliche Weinoase.
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Weinparty auf Schloss Saaleck (Fr. 26.06. & Sa. 27.06., jeweils 18:00 – 01:00 Uhr): Das Weingut Müller lädt zu Feierlichkeiten in einzigartiger Schlossatmosphäre ein. Am Samstagabend sorgt die bekannte Band Mama’s Finest für tanzbare Livemusik und Partystimmung.
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Weinprobe bei Kerzenschein (Sa. 27.06., 18:00 – 21:30 Uhr): Ein exklusives Genusserlebnis, das mit einer Weinbergswanderung am Saalecker Schlossberg (inkl. zwei Weinverkostungen) startet und im romantisch erleuchteten Holzfasskeller bei einer fränkischen Brotzeit und vier weiteren Weinen ausklingt. Tickets nur im Vorverkauf (45,00 €).
Wöchentliche Entdeckungstouren & offene Führungen
Wer die Stadt und ihre Weinkultur kompakt kennenlernen möchte, hat an den Juni-Samstagen reichlich Gelegenheit dazu:
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Stadtspaziergang: An den Samstagen 06.06., 13.06. und 20.06. geht es von 10:30 bis 11:30 Uhr mit einem Gästeführer durch die historische Altstadt (Treffpunkt: Bürgerhaus, 5,00 € p.P.).
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Hammelburger Weinkultur: Ebenfalls am 06.06., 13.06., 20.06. und 27.06. öffnet die Vinothek vom Weingut Müller von 12:00 bis 13:00 Uhr ihre Pforten für Wissenswertes rund um den Weinbau (inkl. 3er-Verkostung, 9,00 € p.P.).
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Kellereiführung: Das Weingut Müller lädt jeden Samstag um 16:00 Uhr zur Führung ab dem Weinkiosk in der Fuldaer Straße ein (10,00 € inkl. 2 Weine).
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Spezialführung im Museum Herrenmühle (Sa. 27.06., 10:30 – 11:30 Uhr): Eine Entdeckungsreise unter dem Motto „Brot und Wein“ durch die Welt der historischen Müller und Winzer (Erwachsene 5,00 €, Kinder ab 6 Jahren 2,00 €).
Livemusik, Konzerte und Geselligkeit
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Musikalische Matinee (Sa. 06.06., 10:30 – 13:00 Uhr): Der Verein kulturbunt e.V. lädt unter dem augenzwinkernden Motto „Der frühe Vogel … kann mich mal …“ in Beichels Hof ein. Geboten werden ein hochwertiges Catering und Livemusik (Eintritt inkl. Frühstück: 18,00 € / Mitglieder 16,00 €, VVK läuft).
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HAMUlissimo Sommerkonzerte (Do. 11.06., 19:00 Uhr): Unter dem Titel „Junger Rock am Viehmarkt“ bringt die Formation Heart Beat den Marktplatz zum Beben. Der Eintritt ist frei (Spenden erwünscht), bei schlechtem Wetter entfällt das Open-Air.
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Jubiläumskonzert der Musikkapelle Pfaffenhausen (Sa. 13.06., 17:30 Uhr): Unter dem Motto „4 Jahrzehnte Leidenschaft“ lädt die Kapelle zu einem stimmungsvollen Serenadenabend in den Hof der Bayerischen Musikakademie ein.
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Wirtshaussingen (Fr. 19.06., 14:30 Uhr): Urige Geselligkeit mit den Stubenmusikanten im Weinbau Schum in Feuerthal.
Natur, Wissen und Tradition
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Repaircafé (Sa. 06.06., 10:00 – 14:00 Uhr): In der Markthalle (Frobeniusstraße 2) reparieren die Experten des Bundes Naturschutz defekte Nähmaschinen, Möbel, Elektrogeräte und Spielzeug gegen eine Spende (Achtung: Keine Handys und Computer!).
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Ökumenischer Gottesdienst im Weinberg (Sa. 13.06., 18:00 Uhr): Am magischen Ort terroir f auf dem Ofenthaler Berg feiern die Kirchen gemeinsam einen Gottesdienst mit Musik von Friedel Heckmann. Im Anschluss gibt es Brot und Wein gegen Spende. Bitte Sitzunterlage mitbringen; entfällt bei schlechtem Wetter.
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Heilpflanzen unserer Heimat (Sa. 20.06., 17:00 – 19:30 Uhr): Apotheker Dr. Sebastian Hose führt Interessierte am Ortseingang Feuerthal in die Mythen sowie die Schul- und Volksmedizin heimischer Wildkräuter ein.
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Johannisfeuer: Die traditionellen Sonnwendfeuer lodern in diesem Monat gleich dreimal: am Dienstag, 23.06. und Freitag, 26.06. am Sportplatz in Pfaffenhausen sowie ebenfalls am Freitag, 26.06. ab 19:00 Uhr in der Feuerthaler Straße in Feuerthal.
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Schmetterlings-Wanderung (So. 28.06., 10:00 – 12:00 Uhr): Eine naturkundliche Entdeckungstour für die ganze Familie auf den Spuren von Schachbrett, Segelfalter und Co. am Reinhold-Schmidt-Platz.
Dauerhafte Angebote im Juni
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Sagen-Ausstellung: Noch bis zum 9. Juli 2026 zeigt das Bürgerhaus am Marktplatz die spannende Ausstellung „SAGEN & LEGENDEN aus dem Landkreis Bad Kissingen“. Eintritt frei zu den regulären Öffnungszeiten des Bürgerhauses.
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Grüner Wochenmarkt: Jeden Mittwoch und Samstag von 09:00 bis 13:00 Uhr direkt auf dem Marktplatz.
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Bauernmarkt: Exklusiv am Samstag, den 06.06., von 08:30 bis 12:30 Uhr auf dem Marktplatz.
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Saale Beach (Am Bleichrasen): Die Saale Lounge lockt bei gutem Wetter mit Strandfeeling, Beach Bar und Sonnenterrasse (Di.–Do. ab 16:30 Uhr, Fr.–So. bereits ab 14:00 Uhr).
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Heckenwirtschaft Weinbau Schum (Feuerthal): Geöffnet jeden Donnerstag ab 17:00 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen ab 14:00 Uhr.
Hinweis: Alle Angaben ohne Gewähr. Kurzfristige Änderungen, insbesondere bei wetterabhängigen Open-Air-Veranstaltungen, sind möglich. Für Buchungen und Rückfragen steht die Tourist-Information Hammelburg am Marktplatz 15 unter Tel. 09732 / 902430 zur Verfügung.
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