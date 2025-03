KÖNIGSBERG – Eine wahre Entdeckungsreise durch die facettenreiche Braukultur des Landkreises Haßberge erwartet die Besucher beim Genussfestival rund ums heimische Bier. Die Veranstaltung findet am Samstag, den 12. April, von 13 bis 21 Uhr auf dem Bleichdamm vor der Rudolf-Mett-Halle statt. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird ein schützendes Festzelt aufgestellt.

Offiziell eröffnet wird das Festival um 13 Uhr mit dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Claus Bittenbrünn, der ein Freibier ausschenkt. „Unser Landkreis Haßberge braucht sich in Sachen Bier nicht zu verstecken. Wir können stolz sein auf die Qualität und Vielfalt unserer heimischen Biere sowie auf das handwerkliche Können unserer Brauer“, betont Landrat Wilhelm Schneider. Auch Bürgermeister Bittenbrünn sieht im Bier ein wertvolles Kulturgut und freut sich, dass das Festival bereits zum zweiten Mal in Königsberg stattfindet. „Bierbrauen hat hier eine lange Tradition. Im Königsberger Stadtbereich gibt es vier aktive Kommunenbrauvereine, die dieses traditionelle Handwerk lebendig halten und an die junge Generation weitergeben.“

Am 12. April verwandelt sich der Bleichdamm in eine Genussmeile, auf der die heimischen Brauereien Raab (Hofheim), Bayer (Theinheim), Göller (Zeil) und Hartleb (Maroldsweisach) verschiedene Bierspezialitäten frisch vom Fass ausschenken. Auch die Kommunenbrauer aus Dörflis und Köslau sind mit ihrem selbst gebrauten Bier vertreten. An den Ständen können die Besucherinnen und Besucher nicht nur verschiedene Biere verkosten, sondern auch in entspannter Atmosphäre mit den Brauern über Hopfen, Malz und den Brauprozess fachsimpeln.

Für die musikalische Untermalung sorgt die Blaskapelle Hofstetten, die ab 14 Uhr mit böhmischer Blasmusik für Stimmung sorgt und in diesem Jahr ihr 60-jähriges Bestehen feiert. Damit das Bier stilvoll genossen werden kann, wird es in dem bekannten 0,3-Liter-Landkreiskrügla ausgeschenkt. Alternativ stehen selbstverständlich auch alkoholfreie Getränke zur Auswahl.

Natürlich darf auf einem fränkischen Bierfest das leibliche Wohl nicht zu kurz kommen. Für kulinarische Genüsse sorgt Sebastian Skorepa mit handgemachten Salat Bowls und anderen fränkischen Schmankerln an seinem Foodtruck. Marco Alt von HausGemacht aus Hofheim bietet verschiedene Burger, seine beliebte Currywurst und Pommes an. Silke Beck vom ZwergRiese Königsberg verwöhnt die Gäste mit herzhaften Speisen sowie hausgemachtem Kuchen und Kaffee. Die Freiwillige Feuerwehr Königsberg grillt Bratwürste und Steaks, sodass für jeden Geschmack etwas dabei ist.

„Wir sind bestens vorbereitet und freuen uns auf zahlreiche Gäste“, erklärt Bürgermeister Claus Bittenbrünn. Er ist überzeugt, dass das Festival wieder ein Besuchermagnet sein wird, der Bierliebhaber aus nah und fern anzieht. Veranstalter des Genussfestivals ist „Natürlich von hier“, eine Kooperation von Gastwirten, Direktvermarktern und Brauereien der Region.

Für die Anreise mit dem Auto stehen zahlreiche Parkplätze direkt auf dem Bleichdamm zur Verfügung. Das Festival findet bei jeder Witterung statt, sodass einem unbeschwerten Tag voller Biergenuss und fränkischer Lebensfreude nichts im Wege steht. Ein Prosit auf die vielfältige Brauereikultur im Landkreis Haßberge!