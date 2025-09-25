Geologische Führung des „Vereins Nationalpark Steigerwald e.V.“ – Der Friedrichsberg durch die geologische Brille betrachtet.
ABTSWIND – Anlässlich des „Tags des Geotops“ veranstaltete der Verein Nationalpark Nordsteigerwald e. V. eine gut besuchte geologische Wanderung zum Friedrichsberg bei Abtswind. Unter sachkundiger Führung der Geologin Dr. Angela Wirsing erhielten die Teilnehmer am Sonntag, den 21. September, spannende Einblicke in die Erdgeschichte des Steigerwalds.
Ziel der Führung war es, den schichtweisen Aufbau des Steigerwalds und seines Vorlandes zu veranschaulichen. Dr. Wirsing erläuterte dabei die Entstehung der Gesteinsschichten und erklärte die Rolle von einstigen Salzpfannen und skandinavischen Flüssen in der Keuperzeit.
Die Wanderung führte durch abwechslungsreiche Natur und herrliche Aussichten bis zu den Steinbrüchen. Dort erfuhren die Teilnehmer, dass vor etwa 225 Millionen Jahren Sande und Tone abgelagert wurden. Die Brüche, darunter der Ortelsbruch am Friedrichsberg, sind für ihren grünen Schilfsandstein bekannt. Dieses Gestein war bereits im Mittelalter und im 18. Jahrhundert ein begehrtes Baumaterial und wurde für bedeutende Bauwerke wie die Würzburger Residenz und den Bamberger Reiter verwendet. Einige dieser historisch bedeutenden Steinbrüche stehen heute unter Geotopschutz.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!