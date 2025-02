Geologische Wanderung um den Alten Berg bei Wiebelsberg

WIEBELSBERG – Der Verein Nationalpark Nordsteigerwald e.V. lädt am Sonntag, 30. März 2025, um 13:30 Uhr zu einer geologischen Wanderung am Alten Berg bei Wiebelsberg ein. Geleitet wird die Tour von der Geologin Dr. Angela Wirsing.

Die Wanderung bietet spannende Einblicke in die Erdgeschichte und zeigt, wie die heutige Landschaft entstanden ist. Ein besonderer Fokus liegt auf der Rolle des Wassers in der geologischen Entwicklung.

Vor rund 225 Millionen Jahren, in der Keuperzeit, wurden in der Region Gips, Sande und Tone abgelagert. Die Sandsteine fanden als Baumaterial Verwendung, was heute noch in Wiebelsberg und Umgebung zu sehen ist. Auch Gips wird weiterhin abgebaut. Dr. Angela Wirsing erklärt verständlich den geologischen Aufbau der Region und geht dabei auf Salzpfannen, ehemalige Seen und sogar Haifischzähne ein.

Die Wanderung führt über etwa 6 Kilometer und dauert rund 2,5 bis 3 Stunden. Sie findet bei jedem Wetter statt, festes Schuhwerk wird empfohlen.

Treffpunkt: Parkplatz am Ortseingang Wiebelsberg (von Gerolzhofen kommend) um 13:30 Uhr.

Teilnahmegebühr: 8,00 Euro

Anmeldung per E-Mail an: vorstand@nordsteigerwald.de