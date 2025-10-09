Georg Hiebler ermittelt wieder: Vierter Band der Benefiz-Krimi-Reihe erschienen
WÜRZBURG – Der vierte historische Würzburg-Krimi von Professor Dr. Alexander Meining, mit dem Titel „Wildwest in Würzburg“, ist am 10. September 2025 erschienen und setzt die erfolgreiche Reihe um den königlich-bayerischen Ermittler Georg Hiebler fort.
Wie bei den vorangegangenen Bänden spendet der Universitätsmediziner und stellvertretende Direktor der Medizinischen Klinik II am Uniklinikum Würzburg sein gesamtes Autorenhonorar der Stiftung „Forschung hilft“ zur Förderung der Krebsforschung. Interessierte haben ab Oktober bei Signierstunden und einer Benefizlesung die Gelegenheit, den Autor persönlich zu treffen und mehr über das Buch sowie die Stiftungsarbeit zu erfahren.
Der Freizeitschriftsteller Alexander Meining findet in der Recherche und dem Verfassen von Romanen einen Ausgleich zu seinem ärztlichen Arbeitsalltag, der eng mit dem Thema Krebs verbunden ist.
Termine und Veranstaltungsdetails
Wer den Mediziner und Autor persönlich treffen möchte, hat dazu bei den folgenden Terminen Gelegenheit:
- Signierstunden: Die Veranstaltungen finden in der Buchhandlung Hugendubel, Kürschnerhof 4-6, Würzburg, statt.
- Samstag, 25. Oktober, zwischen 11:00 und 14:00 Uhr.
- Samstag, 13. Dezember, zwischen 11:00 und 14:00 Uhr.
- Benefizlesung: Eine Lesung des Schriftstellers findet am Dienstag, 2. Dezember, um 18:30 Uhr im Kloster Himmelpforten, Mainaustraße 42, statt.
Über den Roman „Wildwest in Würzburg“
Der vierte Band spielt im Jahr 1891: Ermittler Georg Hiebler plant anlässlich eines Besuchs der Buffalo Bill’s Wild-West-Show seine Verlobung mit Agathe perfekt zu machen. Doch stattdessen wird ein Mord begangen, ein Sioux-Krieger verschwindet, und Hiebler muss unter Cowboys und Winzern ermitteln. Im Laufe seiner Recherchen gerät er selbst in Gefahr.
Das Buch hat 192 Seiten und kostet 12 Euro, als E-Book ist es für 9,99 Euro erhältlich.
Spenden für „Forschung hilft“
Für alle, die die Stiftung zur Förderung der Krebsforschung am Uniklinikum Würzburg zusätzlich unterstützen möchten, kann gespendet werden an:
- Stiftung: Stiftergemeinschaft der Sparkasse Mainfranken Würzburg
- IBAN: DE19 7905 0000 0000 0655 65
- BIC: BYLADEM1SWU
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!