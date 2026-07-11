Georg Pinsack verlängert bei den Mighty Dogs bis 2028

SCHWEINFURT – Die Mighty Dogs können eine weitere wichtige Personalentscheidung vermelden: Georg Pinsack hat seinen Vertrag um zwei Jahre verlängert und bleibt dem Eishockey-Bayernligisten bis mindestens 2028 erhalten.

Der Stürmer trägt bereits seit zwei Spielzeiten das Trikot der Mighty Dogs und hat sich mit seinem kämpferischen Einsatz, intensivem Forechecking und wichtigen Scoringpunkten zu einer festen Größe im Team entwickelt.

Sportlicher Leiter Gerald Zettner zeigt sich erfreut über die Vertragsverlängerung: Pinsack habe sich zu einem gestandenen Bayernliga-Spieler entwickelt und bringe mit Kampfgeist, technischem Können und Leidenschaft genau die Qualitäten mit, die jede Mannschaft brauche.

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Auch der 24-Jährige selbst fühlt sich in Schweinfurt bestens aufgehoben. Besonders das Umfeld im Verein, die Mannschaft sowie die Unterstützung der Fans hätten ihm die Entscheidung leicht gemacht. Zudem lasse sich der Eishockeysport in Schweinfurt sehr gut mit seinem Beruf vereinbaren.

Neben seinem Engagement auf dem Eis setzte Pinsack zuletzt auch ein Zeichen für den Nachwuchs. Gemeinsam mit seinem Arbeitgeber, der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, versteigerte er ein getragenes Auswärtstrikot zugunsten der MD Juniors. Der Erlös kommt vollständig der Nachwuchsarbeit der Mighty Dogs zugute.

Mit der Verlängerung von Georg Pinsack nimmt der Kader der Mighty Dogs für die kommende Saison weiter Gestalt an. Weitere Personalentscheidungen sollen in den kommenden Wochen folgen.