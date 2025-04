Geparkte Fahrzeuge angefahren und geflüchtet

WÜRZBURG – In den Stadtteilen HEUCHELHOF und ZELLERAU kam es am Donnerstag zu zwei Fällen von Unfallflucht, bei denen die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt nun um Hinweise aus der Bevölkerung bittet.

Am Donnerstagabend gegen 22:00 Uhr stellte eine 31-jährige Frau ihren schwarzen VW Golf unbeschädigt in der Brüsseler Straße auf Höhe der Hausnummer 5 ab. Als sie gegen 01:00 Uhr in der Nacht auf Freitag zurückkehrte, bemerkte sie einen frischen Schaden an der rechten Fahrzeugfront. Der entstandene Schaden wird auf 2.500 Euro geschätzt.

Ein weiterer Fall ereignete sich am Donnerstagmittag auf dem Parkplatz Talavera. Dort parkte eine 24-jährige Geschädigte ihren weißen Opel Corsa gegen 11:15 Uhr. Als sie gegen 15:30 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Kratzer an der hinteren Stoßstange fest. Der Sachschaden beträgt etwa 300 Euro.

In beiden Fällen entfernte sich der jeweilige Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne die erforderlichen Feststellungen zu ermöglichen. Die Polizei ermittelt daher wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0931/457-2230 mit der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt in Verbindung zu setzen.