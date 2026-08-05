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Geparkter BMW in der Seestraße beschädigt

5. August 2026Letztes Update 5. August 2026
Geparkter BMW in der Seestraße beschädigt
Symbolfoto: 2fly4
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SCHWEINFURT – Am Montag wurde in der Seestraße ein geparkter BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr. Dabei wurde ein 2er BMW im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

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Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

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