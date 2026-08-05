Geparkter BMW in der Seestraße beschädigt

SCHWEINFURT – Am Montag wurde in der Seestraße ein geparkter BMW beschädigt. Der Verursacher entfernte sich, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Der Unfall ereignete sich zwischen 06:00 Uhr und 16:00 Uhr. Dabei wurde ein 2er BMW im Bereich der Frontstoßstange beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Schweinfurt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, sich unter Tel. 09721/202-0 zu melden.

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