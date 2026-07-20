Geparkter Chevrolet in Haßfurt beschädigt – Polizei sucht Zeugen

HASSFURT, LKR. HASSBERGE – In der Talstraße wurde zwischen Freitagabend und Sonntagmorgen ein geparkter Chevrolet angefahren und beschädigt. Die Polizeiinspektion Haßfurt ermittelt und bittet um Hinweise.

Der orangefarbene Chevrolet war in der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr, bis Sonntag, 01:40 Uhr, in der Talstraße abgestellt. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte den Pkw an der linken Fahrzeugseite und entfernte sich anschließend, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Der Unfallschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt.

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Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter Tel. 09521/927-0 entgegen.