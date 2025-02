Geparkter Pkw angefahren und 7.000 Euro Schaden hinterlassen – Geschädigter macht sich auf die Suche

NEUENDORF – Ein 70-jähriger Autofahrer war am Dienstagabend in Neuendorf unterwegs, als er in der Frankenstraße mit einem geparkten Pkw kollidierte und anschließend am Kirchplatz gegen einen Sandstein prallte.

Der Besitzer des beschädigten Fahrzeugs wurde durch einen lauten Knall auf den Vorfall aufmerksam und machte sich auf die Suche nach dem Verursacher. Schließlich entdeckte er diesen auf einem Waldweg.

Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers bestätigten sich nicht. Allerdings ist nun Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen, ob eine medizinische Ursache zu seiner Fahruntüchtigkeit geführt haben könnte.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 7.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise zu möglichen weiteren beschädigten Fahrzeugen unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de