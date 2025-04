Geparktes Fahrzeug durch Brand beschädigt – Zeugen gesucht

WÜRZBURG / HEIDINGSFELD – Am frühen Sonntagmorgen gegen 05:00 Uhr kam es am Kolonieweg zu einem Brand im Bereich eines Müllablageortes eines Mehrfamilienwohnhauses. Das Feuer griff auf ein in unmittelbarer Nähe geparktes Fahrzeug über und verursachte erheblichen Schaden.

Nach aktuellem Ermittlungsstand nahm der Brand seinen Ausgang von dort abgelagerten Müllsäcken. Die Flammen erfassten anschließend einen geparkten Renault, der dabei einen Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro erlitt. Zudem wurde eine Straßenlaterne angeschmort, wodurch ein weiterer Schaden von etwa 1.000 Euro entstand.

Die genaue Brandursache ist noch unklar und wird derzeit von der Polizei untersucht.

Im Einsatz waren mehrere Streifen der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sowie die Feuerwehr Würzburg.

Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0931/457-2230 bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt zu melden.