Gepöbelt, 12-Jährigen geschlagen und dann noch in der Zelle randaliert

WÜRZBURG/HEUCHELHOF – Ein 42-Jähriger fiel am 08.09.2025, gegen 18:45 Uhr auf, weil er am Place de Caen ohne Grund Passanten anpöbelte.

Er schlug außerdem einen 12-Jährigen, welcher ihn zur Ruhe ermahnen wollte. Dieser wurde dadurch leicht verletzt, benötigt aber keinen Arzt. Gegenüber der gerufenen Polizei verhielt sich der Mann so aggressiv, dass durch eine angerufene Richterin ein Gewahrsam angeordnet werden musste.

Dabei beruhigte er sich keineswegs, sondern schlug in der Zelle der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt gegen Gitter und Gegenstände. Das Kind wurde vor Ort seinen Eltern übergeben.