Geräteschuppen vollständig abgebrannt – 10.000 Euro Schaden

NEUENDORF – Geräteschuppen am Alten Sportplatz abgebrannt

Am Sonntag gegen 17:00 Uhr geriet ein Geräteschuppen am Alten Sportplatz in Neuendorf in Brand und wurde vollständig zerstört.

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehren aus Gemünden, Neuendorf, Langenprozelten und Sackenbach stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Den Einsatzkräften gelang es jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf den angrenzenden Wald zu verhindern.

In dem Schuppen befanden sich verschiedene Gerätschaften zur Pflege des Sportplatzes sowie Inventar des Sportvereins Neuendorf. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Lohr am Main bittet Zeugen um Hinweise unter 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de.