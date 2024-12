Geriatrie: UKW startet neues Versorgungsangebot am 8. Januar

WÜRZBURG – Am 8. Januar 2025 startet das Universitätsklinikum Würzburg (UKW) schrittweise den Betrieb des neuen „Zentrums für Altersmedizin, Kantstraße“. Das Zentrum entsteht im Gebäude der bisherigen Geriatrischen Rehabilitationsklinik der AWO Unterfranken e.V., das das UKW im September 2024 erworben hat. Es wird künftig als „Fachabteilung für Akutgeriatrie und geriatrische Frührehabilitation“ betrieben.

Mit dem Betriebsübergang wechseln etwa 170 Mitarbeiter:innen von der AWO an das UKW. Während die Versorgung in der bisherigen Rehaklinik der AWO bis zum 27. Dezember 2024 ausläuft, wird das neue Angebot des UKW die stationäre Behandlung älterer Patienten mit komplexen Erkrankungen nahtlos fortführen. Bereits ab Mitte November wurden schrittweise Stationsbereiche geschlossen, um Vorbereitungen wie technische Umrüstungen, Schulungen und Sanierungsmaßnahmen zu ermöglichen.

Das fast 30 Jahre alte Klinikgebäude wird ab 2025 etappenweise modernisiert. Zum Start wird eine Station ab dem 8. Januar in Betrieb genommen, die akutgeriatrische Patient:innen versorgen wird. Anders als die bisherige geriatrische Rehabilitation bietet das UKW ein akutstationäres Krankenhausangebot an, das in Unterfranken bislang einzigartig ist.

PD Dr. Tim J. von Oertzen, Ärztlicher Direktor des UKW, betont die Bedeutung des neuen Versorgungsangebots: „Die Altersmedizin wird durch dieses Zentrum in der Region dauerhaft gestärkt. Angesichts der demographischen Entwicklung ist das von enormer strategischer Bedeutung.“ Ziel sei es, ältere und mehrfach erkrankte Patient:innen nach akuten Erkrankungen so zu behandeln, dass sie wieder aktiv am Alltagsleben teilhaben können, anstatt dauerhaft pflegebedürftig zu werden.

Das neue Zentrum stellt damit einen wichtigen Schritt in der Weiterentwicklung der geriatrischen Versorgung in den Kreisen Würzburg, Kitzingen und Main-Spessart dar und wird das Behandlungsspektrum des UKW nachhaltig erweitern.