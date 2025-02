German Design Award 2025 für neues Gerolzhöfer Erscheinungsbild

GEROLZHOFEN – Wenn sich eine Stadt frisch, modern und menschennah zeigt, ist das zweifelsfrei außergewöhnlich – und eine gute Sache. Wenn das Erscheinungsbild dann auch noch von einem waschechten Gerolzhöfer kreiert wird, macht das das Gesamtpaket perfekt.

Kein Wunder also, dass GEROLZHOFEN mit seinem kultverdächtigen Auftritt „ALLES GUTE. DEIN GEO.“ aus den Händen des Gerolzhöfer Marken- und Designbüros DIGITABULA auch über die Grenzen hinweg wahrgenommen wird – und mal eben einen begehrten Preis gewinnt. Kurz: Der Gewinner des German Design Award 2025 in der Kategorie „Excellent Communications Design – Corporate Identity“ ist DIGITABULA mit seiner Einführungskampagne und dem dazugehörigen Erscheinungsbild der Stadt GEROLZHOFEN.

Mehrere Tausend Einreichungen für Designprojekte aus 59 Ländern, über 1.300 geladene Gäste aus der internationalen Designszene sowie aus Wirtschaft, Kultur und Presse und natürlich ein stolzer Erster Bürgermeister Thorsten Wozniak – bei der Übergabe des Designpreises Ende Januar in FRANKFURT herrschte Freude vor, allem voran bei Andreas Seufert, Kopf von DIGITABULA. Dass ihm diese Aufgabe und die damit verbundene Auszeichnung ziemlich viel bedeuten, ließ er sich am Rande des großen Abends entlocken.

„Das Branding einer Stadt erneuern zu dürfen, die einem so am Herzen liegt, ist ein Glücksfall und eine große Verantwortung zugleich – und man macht das vermutlich nicht sehr oft in einem Designerleben. Umso glücklicher bin ich natürlich, sowohl für mich und meine Arbeit als auch für die Stadt GEROLZHOFEN, mit der die Zusammenarbeit während des gesamten Prozesses einfach toll und konstruktiv war. Ich freue mich über den Mut, den wir gemeinsam hatten, auch mal einen etwas anderen Weg zu gehen“, so Andreas Seufert.

Bürgermeister Thorsten Wozniak freute sich gleichermaßen über die Auszeichnung: „Einzigartigkeit, Wiedererkennungswert, Charakter – so präsentiert sich die Stadt GEROLZHOFEN mit ihrem neuen Erscheinungsbild und der gelungenen Kampagne. Die Auszeichnung bestätigt das eindrucksvoll.“

Neben der fachkundigen Jury sollte das neue Erscheinungsbild natürlich vor allem bei den Gerolzhöfer Bürgerinnen und Bürgern ankommen, die sich damit schließlich identifizieren. Hört man sich in GEROLZHOFEN um, würden die meisten von ihnen die Begründung der Jury ebenfalls sofort unterschreiben: „Die Einführungskampagne und das Erscheinungsbild schaffen es, die Brücke zwischen Tradition und Moderne zu schlagen. Die Stadt GEROLZHOFEN wird als dynamisch und zugänglich präsentiert, was den Dialog mit Bürger*innen fördert und die Identifikation mit der Stadt stärkt. »ALLES GUTE. DEIN GEO.« überzeugt mit seiner Fähigkeit, Nähe und Zukunftsorientierung zu kommunizieren.“

Der Award für exzellentes Design:

Der German Design Award ist der Premiumpreis des German Design Council. Mit seinem weltweiten Spektrum und seiner internationalen Strahlkraft zählt er branchenübergreifend zu den angesehensten Awards der Designlandschaft. Seit 2012 identifiziert der German Design Award maßgebliche Gestaltungstrends, präsentiert sie einer breiten Öffentlichkeit und zeichnet sie aus. So werden jährlich außerordentliche Einreichungen im Produktdesign, Kommunikationsdesign und der Architektur gekürt.

Das neue Erscheinungsbild von GEROLZHOFEN zeigt eindrucksvoll, wie modernes Design und Tradition miteinander in Einklang gebracht werden können. Es verdeutlicht, dass GEROLZHOFEN nicht nur ein Ort mit Geschichte und Tradition ist, sondern auch eine zukunftsorientierte Stadt, die sich dynamisch und offen präsentiert. Das kreative Konzept von DIGITABULA hat es geschafft, eine starke Marke zu etablieren, die weit über die Stadtgrenzen hinausstrahlt und sowohl bei der Jury als auch bei den Bürgerinnen und Bürgern großen Anklang findet.

Mit diesem Erfolg setzt GEROLZHOFEN ein starkes Zeichen für innovatives Stadtmarketing und beweist, dass Mut zu neuen Wegen und kreativen Ideen sich lohnt. Die Auszeichnung mit dem German Design Award 2025 bestätigt dies auf eindrucksvolle Weise.