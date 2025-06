Gerog Pinsack ist bereit für ein weiteres Jahr bei den Mighty Dogs

SCHWEINFURT – Gerade einmal 21 Jahre alt, geboren in Singen, Stürmer und vergangene Saison erstmals in der Bayernliga aktiv: Georg Pinsack hat seinen Vertrag beim ERV Schweinfurt um ein weiteres Jahr verlängert und geht damit in seine zweite Saison an der Willi-Kaidel-Straße.

In der vergangenen Spielzeit kam der junge Angreifer nach seinem Wechsel vom EC Lauterbach auf insgesamt 36 Einsätze. In 30 Hauptrundenspielen sammelte er elf Scorerpunkte, in den Playoffs kamen drei weitere Zähler hinzu.

Der sportliche Leiter des Vereins, Gerald Zettner, lobte Pinsacks Entwicklung:

„Pinsi hat eine tolle Entwicklung genommen und charakterlich passt er super in die Mannschaft. Seinen unermüdlichen Einsatz hat er in der letzten Saison dann auch mit Punkten belohnt. Nicht nur wegen seiner Ausbildung, die er in Schweinfurt absolviert, ist er angekommen und wir freuen uns wieder auf ihn.“

Auch Georg Pinsack selbst blickt mit Vorfreude auf die kommende Saison:

„Ich freue mich, auch kommende Saison wieder für die Mighty Dogs auf dem Eis zu stehen! Letzte Saison war für mich besonders, weil ich selber einen großen Schritt im Eishockey machen konnte und vor allem weil wir es zusammen als Team in die Playoffs geschafft haben. Das hat richtig Bock gemacht, vor allem dank der geilen Stimmung in der Halle. Ich will genau da anknüpfen und alles geben, damit wir nächste Saison noch einen Schritt weiter gehen können!“

Weitere Nachrichten zum Kader des ERV Schweinfurt werden in den nächsten Tagen erwartet. Auch der Start des Dauerkartenverkaufs steht kurz bevor.

Bereits am kommenden Sonntag steht der nächste Spieltag bei der Rollhockeyabteilung des ERV Schweinfurt an. Ab 11 Uhr kämpfen der ERV, die Spielgemeinschaft aus Darmstadt & Frankfurt sowie das Team aus Gottmadingen um wichtige Punkte. Zuschauer sind herzlich willkommen – für das leibliche Wohl wird gesorgt.