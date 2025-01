Gerolzhöfer Kinderadvent Hoch Zwei – Gewinner gezogen

GEROLZHOFEN – Der „Gerolzhöfer Kinderadvent Hoch Zwei“ erfreute sich in diesem Jahr großer Beliebtheit und zog zahlreiche Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus der Region an. „Die Kombination aus Aktivitäten und Schaufenstersuchspiel war eine ideale Ergänzung“, betonte Bürgermeister Thorsten Wozniak. „Einmal mehr hat sich Gerolzhofen als die Weihnachtsstadt der Region präsentiert.“

Beim diesjährigen Kinderadvent nahmen 132 Kinder mit ihren ausgefüllten Antwortbögen teil, von denen 120 korrekt beantwortet waren (2024: 109). Bürgermeister Thorsten Wozniak zog zusammen mit Günter Iff (gerolzhofenAKTIV), Weihnachtsengel Aliya Reichert, Andreas Leubner und Beate Glotzmann (GEO kommunikativ) 105 glückliche Gewinnerinnen und Gewinner. Sie werden schriftlich benachrichtigt.

Die Aktion fand nicht nur in Gerolzhofen und der Verwaltungsgemeinschaft großen Anklang, sondern zog auch Familien aus Gochsheim, Rottendorf, Schweinfurt und Neustadt/Aisch an. Günter Iff lobte die gelungene Kombination aus Mitmachaktionen und Schaufenstersuchspiel: „Gerade in der Weihnachtszeit ist der Kinderadvent eine echte Bereicherung für Kinder und Eltern.“

Andreas Leubner, der das Event auch in diesem Jahr für GEO kommunikativ organisierte, zeigte sich begeistert vom Zuspruch und dankte den Sponsoren, die die Preise für die Gewinner ermöglichten.

Die Preise im Überblick:

Preis: 5 Tassen, die im Maker-Space der Stadtbibliothek individuell bedruckt werden können Preis: 5 Gutscheine im Wert von 15,00 € von der Buchhandlung im Teutschhaus Preis: 5 Gutscheine im Wert von 10,00 € vom DekoTeam Gerolzhofen Preis: 10 Kinder-Tageskarten im Wert von 7,00 € für das Badeparadies Geomaris Preis: 30 Gutscheine im Wert von 5,00 € von Dittmeier Gerolzhofen Preis: 50 Gutscheine für schokoladige Köstlichkeiten im Wert von 2,00 € vom Eine-Welt-Laden Gerolzhofen

Beate Glotzmann, Leiterin von GEO kommunikativ, zeigte sich ebenfalls erfreut und resümierte: „Wir freuen uns schon heute auf den nächsten Gerolzhöfer Kinderadvent Hoch Zwei.“