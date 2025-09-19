Auto IU

Gerolzhofen: Spatenstich zur Marktplatzsanierung – Baumaßnahmen in der Schulgasse

19. September 2025Letztes Update 19. September 2025
Tourismuschefin Beate Glotzmann, Bürgermeister Thorsten Wozniak, Hans-Ulrich Hoßfeld (Ingenierbüro Hoßfeld & Fischer), Stadtbaumeisterin Maria Hoffmann, Jochen Rüttiger (Firma August Ullrich GmbH) und André Biermann (Stadtbauamt). Foto: Marco Klebrig, Stadt Gerolzhofen
GEROLZHOFENDie Stadt Gerolzhofen hat mit der Erneuerung ihres Marktplatzes begonnen. Obwohl der symbolische Spatenstich am Marktplatz stattfand, haben die Arbeiten in der Schulgasse gestartet. Neben der Erneuerung des Pflasters sollen auch die bis zu 100 Jahre alten Leitungsnetze im Untergrund erneuert werden.

Die ersten Baumaßnahmen finden im Bereich der Schulgasse zwischen Spitalgarten und Marktplatz statt. Die Arbeiten in diesem Abschnitt sollen voraussichtlich bis Mitte/Ende Oktober abgeschlossen sein.

Nach Abschluss der Tiefbauarbeiten, bei denen Gas-, Trinkwasser-, Kanal- und Stromleitungen erneuert werden, soll die Oberfläche des Marktplatzes neugestaltet werden.

