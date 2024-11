Gerolzhofen: Trinkwasserleitung in der Nikolaus-Fey-Straße erneuert

GEROLZHOFEN – Pünktlich vor den ersten kalten Tagen sind die Arbeiten an der Trinkwasserleitung in der Nikolaus-Fey-Straße abgeschlossen worden. Auf einer Strecke von etwa 250 Metern wurde die alte Leitung in zwei Bauabschnitten komplett erneuert, einschließlich der Hausanschlüsse. Die nun ausgetauschte Leitung gehörte zu den ältesten im gesamten Stadtgebiet.

Umfang der Arbeiten

Neben der Erneuerung der Wasserleitung wurden auch zusätzliche Maßnahmen umgesetzt. Telekommunikationsanbieter führten parallel Arbeiten durch, und es wurde ein Leerrohr verlegt, um zukünftige Infrastrukturprojekte zu erleichtern. Die Gesamtkosten der Baumaßnahme werden auf rund 230.000 Euro geschätzt, eine finale Abrechnung steht noch aus.

Zeitlicher Ablauf

Die Arbeiten begannen im Juni 2024 und wurden in zwei Abschnitten durchgeführt. Zwischen den Bauphasen gab es eine etwa fünfwöchige Pause. Nun ist die Straße bereit für den Winter, und die modernisierte Infrastruktur sorgt für eine zuverlässige Trinkwasserversorgung in der Nikolaus-Fey-Straße.