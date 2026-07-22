Gert-Riedel-Stiftung finanziert vergünstigte Ferienpässe für Kinder in Schweinfurt

SCHWEINFURT – Die Gert-Riedel-Stiftung übernimmt in diesem Jahr die Kosten für die vergünstigten Ferienpässe der Stadt Schweinfurt für Kinder aus einkommensschwächeren Familien. Ziel ist es, möglichst allen Kindern die Teilnahme an den Ferienangeboten unabhängig von der finanziellen Situation ihrer Familien zu ermöglichen.

Mit der Unterstützung setzt die Stiftung nach Angaben der Stadt ein Zeichen für gesellschaftliche Verantwortung und Chancengleichheit. Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit erhalten, ihre Sommerferien aktiv zu gestalten, neue Erfahrungen zu sammeln und Gemeinschaft zu erleben.

„Kinder und Jugendliche sollen die Möglichkeit haben, ihre Ferien aktiv zu gestalten, neue Erfahrungen zu sammeln und Gemeinschaft zu erleben. Mit ihrer Unterstützung trägt die Gert-Riedel-Stiftung dazu bei, dass finanzielle Hürden einem Erwerb des Ferienpasses nichts im Weg stehen“, erklärt die Kommunale Jugendarbeit der Stadt Schweinfurt.

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Den vergünstigten Ferienpass können Kinder erhalten, deren Familien unter anderem Bürgergeld, Kinderzuschlag, Wohngeld oder vergleichbare Sozialleistungen beziehen.

Der Verkauf der Ferienpässe für die Sommerferien hat bereits begonnen. Erhältlich sind sie bei der Kommunalen Jugendarbeit im Rathaus der Stadt Schweinfurt. Der Zugang befindet sich in der Metzgergasse.

Für die Ausstellung des Ferienpasses wird ein aktuelles Passfoto des Kindes benötigt. Für den vergünstigten Ferienpass muss zusätzlich ein aktueller Leistungsbescheid vorgelegt werden, der mindestens bis September 2026 gültig ist.

Mit ihrem Engagement möchte die Gert-Riedel-Stiftung Kinder und Familien in der Region konkret unterstützen und die gesellschaftliche Teilhabe nachhaltig fördern.