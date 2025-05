Geschädigte erkennt ihren entwendeten E-Scooter – Jugendliche auf Beutezug

DETTELBACH, LKR. KITZINGEN – Am Freitag wurden zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Weingartenstraße zwei abgestellte E-Scooter gestohlen.

Am Samstag gegen 11:20 Uhr erkannte eine der Geschädigten ihren entwendeten E-Scooter, als ein junger Mann damit in der Weingartenstraße fuhr. Sie hielt den Mann fest und alarmierte die Polizei. Der 18-jährige Fahrer gab an, den Roller von einem 16-jährigen Bekannten erhalten zu haben.

Bei der Kontrolle des 18-Jährigen stellten die Beamten Anzeichen für Drogenkonsum fest, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. In seiner Wohnung fanden die Polizisten später den zweiten gestohlenen E-Scooter, größere Mengen an verschreibungspflichtigen Medikamenten sowie eine Druckluftwaffe. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, er wurde jedoch gegen 15:00 Uhr aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die beiden E-Scooter wurden an die Eigentümer zurückgegeben.

Der 16-jährige, der die beiden E-Scooter mutmaßlich am Freitag gestohlen hatte, wurde am Samstag gegen 19:00 Uhr im Rahmen einer Fahndung nach einem Ladendiebstahl in Dettelbach festgenommen. Er hatte gegen 16:30 Uhr zusammen mit dem 18-Jährigen und einem weiteren jungen Mann versucht, in einem Verbrauchermarkt am Sandäcker eine Flasche Wodka zu stehlen.

Nach Ansprache durch die Kassiererin flüchtete der 16-Jährige, konnte aber später in der Nähe einer Tankstelle gefasst werden. Gegen ihn wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Diebstähle eingeleitet.