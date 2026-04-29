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Geschäftslage im unterfränkischen Handwerk: Deutlicher Stimmungseinbruch im ersten Quartal

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Geschäftslage im unterfränkischen Handwerk: Deutlicher Stimmungseinbruch im ersten Quartal
Symbolfoto: 2fly4
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WÜRZBURG / UNTERFRANKEN – Das unterfränkische Handwerk verzeichnet aktuell den schwersten konjunkturellen Rückschlag seit 16 Jahren. Laut der jüngsten Umfrage der Handwerkskammer für Unterfranken bewertet fast ein Viertel der Betriebe (24,2 %) die Geschäftslage im ersten Quartal 2026 als schlecht – ein Wert, der zuletzt während der Finanzkrise 2009 erreicht wurde.

Obwohl 75,8 % der Unternehmen ihre Situation noch als gut oder befriedigend einstufen, ist der Anteil der Betriebe mit einer positiven Bewertung im Vergleich zum Vorjahr spürbar gesunken. Ludwig Paul, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer, sieht die Ursachen nicht nur in der globalen Wirtschaftslage, sondern kritisiert auch die politische Unsicherheit auf Bundesebene.

Wirtschaftliche Belastungsfaktoren

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Zwei wesentliche Faktoren setzen den Handwerksbetrieben derzeit zu:

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  • Preisschere: Während 68 % der Betriebe mit gestiegenen Einkaufspreisen konfrontiert sind, konnten lediglich 34 % diese Kosten an ihre Kunden weitergeben.

  • Energiekosten: Die hohen Ölpreise, befeuert durch den anhaltenden Iran-Krieg, treiben die Inflation an und dämpfen die Investitionsbereitschaft.

Regionale und branchenspezifische Unterschiede

Die Konjunktur innerhalb Unterfrankens zeigt ein differenziertes Bild:

  • Robust: Die Region Würzburg führt mit einer Zufriedenheitsquote von 80,9 % das Ranking an.

  • Main-Rhön: In Schweinfurt, Bad Kissingen und den umliegenden Landkreisen liegt die Zufriedenheit bei 75,7 %.

  • Bayerischer Untermain: Hier ist die aktuelle Lage mit 70,8 % am schwächsten bewertet, jedoch blicken die Betriebe dort am optimistischsten auf die kommenden Monate.

Im Branchenvergleich stehen das Bau- und Ausbaugewerbe (79,8 % Zufriedenheit) sowie die Kfz-Betriebe (ca. 79 %) trotz der schwierigen Rahmenbedingungen an der Spitze. Ludwig Paul führt dies unter anderem auf politische Impulse wie den sogenannten „Bau-Turbo“ zurück.

Ausblick und politische Forderungen

Für das zweite Quartal 2026 zeigen die Betriebe einen verhaltenen Optimismus: Knapp 79 % rechnen mit einer stabilen oder besseren Entwicklung. Die Handwerkskammer verbindet diese Prognose jedoch mit einem deutlichen Appell an die Bundespolitik, kleine und mittlere Unternehmen stärker in den Fokus zu rücken und durch nachhaltige Strategien das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln.

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