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Geschichte hautnah erleben: Statisten für das Rakoczy-Fest 2026 gesucht

10. Mai 2026Letztes Update 10. Mai 2026
Geschichte hautnah erleben: Statisten für das Rakoczy-Fest 2026 gesucht
Foto: Benjamin Kiesel
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BAD KISSINGEN – Wenn sich die Kurstadt vom 24. bis 26. Juli 2026 beim traditionsreichen Rakoczy-Fest in eine historische Kulisse verwandelt, können junge Leute mittendrin statt nur dabei sein. Für das diesjährige Festwochenende sucht das Organisationsteam noch engagierte Freiwillige ab 16 Jahren, die als Ungarinnen und Panduren in die Geschichte eintauchen möchten.

Die Statisten bilden den Hofstaat rund um Fürst Ferenc Rákóczi II. und sind ein wesentlicher Teil des historischen Flairs, das Gäste aus nah und fern begeistert.

Rollen und Aufgaben

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Gesucht werden junge Teilnehmer für zwei traditionelle Rollen:

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  • Ungarinnen: Als Begleitmädchen in historischen Gewändern.

  • Panduren: Als ungarische Soldaten, die den Fürsten eskortieren.

Einsatzzeiten sind der Fest-Samstag und -Sonntag. Die Freiwilligen begleiten den Fürsten zu verschiedenen Programmpunkten und repräsentieren den historischen Ursprung des Festes bei den offiziellen Auftritten.

So kannst du dabei sein

Wer Lust hat, das Fest ehrenamtlich mitzugestalten und einmal selbst in eine historische Uniform oder Tracht zu schlüpfen, kann sich ab sofort bewerben.

  • Anmeldung: Per E-Mail an Jana Markard (Veranstaltungsorganisation) unter rakoczy@badkissingen.de.

  • Anmeldeschluss: 31. Mai 2026.

  • Voraussetzung: Mindestalter 16 Jahre.

Das Team der Bayerischen Staatsbad Bad Kissingen GmbH freut sich auf zahlreiche begeisterte Unterstützer, die dazu beitragen, das Rakoczy-Fest 2026 zu einem unvergesslichen Erlebnis für alle Besucher zu machen.

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