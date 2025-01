Geschichten über Wipfelds Fähre früher und heute – Filmvorführung, persönliche Erinnerungen und Gespräch

WIPFELD – Im Juli 1982 lief im Bayerischen Rundfunk ein 35-minütiger Film in der Sendereihe „Zwischen Spessart und Karwendel“ über die Wipfelder Fähre und die Familie Zeißner.

Der Film stammt von Stephan Bleek, einem heute 69-jährigen Historiker, Autor und Filmemacher, der als Kind viele Ferien bei seiner Oma auf Schloss Klingenberg verbrachte. Diese prägenden Kindheitserinnerungen führten ihn 1981 zurück nach Wipfeld, wo die Idee für den Film entstand.

Mehr als 40 Jahre später wird der Film erneut gezeigt – ein Ereignis, das am 18. Januar 2025 in Wipfeld stattfindet. Die Vorführung lädt dazu ein, in die Vergangenheit des Ortes einzutauchen und die verstorbenen Alfons und Maria Zeißner sowie das damalige Leben wieder aufleben zu lassen. Gemeinsam wird über die Veränderungen der letzten Jahrzehnte reflektiert, mit Blick auf das, was geblieben ist, und auf Vorstellungen einer lebenswerten Zukunft für Wipfeld.

Der Filmemacher Stephan Bleek reist eigens für die Veranstaltung nach Wipfeld. Neben ihm wird auch Peter Zeißner, Enkel der im Film porträtierten Familie, anwesend sein. Bleek beschreibt den Film als ein Werk, das erdet und die Bedeutung von Gemeinschaft, Handwerk und überliefertem Wissen hervorhebt. Der Film sei ein „Stück UNESCO-Weltkulturerbe“, das lebendige Geschichte erlebbar macht.

Nach der Filmvorführung moderiert Stefan Menz ein Gespräch, in dem Erinnerungen und Eindrücke geteilt werden können. Der Fährbetrieb der Wipfelder Mainfähre wird an diesem Abend bis 19:15 Uhr aufrechterhalten, um Besuchern die Teilnahme zu erleichtern.