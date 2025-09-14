Auto IU

Geschlagen, beleidigt und bedroht – Gibt es Zeugen in Würzburg?

14. September 2025
Symbolbild: 2fly4
WÜRZBURGIn einer Bar in der Würzburger Innenstadt kam es in der Nacht zum Samstag zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 29-Jähriger wurde dabei geschlagen, beleidigt und bedroht. Auch sein 26-jähriger Bekannter wurde körperlich angegangen, als er versuchte, die Situation zu schlichten. Die Täter flüchteten, bevor die Polizei eintraf.

Der Vorfall ereignete sich am 13. September 2025 gegen 00:10 Uhr in einer Bar in der Ursulinergasse. In dem Verlauf der Auseinandersetzung wurde der 29-Jährige geohrfeigt und mit Fäusten geschlagen.

Nachdem die Polizei verständigt wurde, flüchteten die bislang unbekannten Täter mit ihren Fahrzeugen in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Beleidigung aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0931/4572230 zu melden.

14. September 2025Letztes Update 14. September 2025
