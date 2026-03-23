Gesichter des Ehrenamtes: Eman AlKhateb baut Brücken zwischen Kulturen
HOFHEIM IM LANDKREIS HASSBERGE – In der Artikelserie „Gesichter des Ehrenamtes“ steht im zweiten Teil Eman AlKhateb im Mittelpunkt. Die ehemalige Rechtsanwältin aus Syrien hat sich seit ihrer Ankunft im Jahr 2017 zu einer tragenden Säule der Integration in Hofheim entwickelt.
Nachdem ihr Mann bereits 2015 aus Syrien geflohen war, gelang Eman AlKhateb zwei Jahre später mit ihren fünf Kindern die Familienzusammenführung. Trotz ihrer erfolgreichen Karriere als Anwältin im Strafrecht in ihrer Heimat, für die sie eine Auszeichnung der Anwaltskammer erhielt, begann sie in Deutschland einen neuen Weg. Sie sah ihre Ankunft als Neuanfang ohne Rückfahrschein und investierte viel Energie in den Erwerb der deutschen Sprache sowie in ihr gesellschaftliches Engagement.
Ihr Weg der Integration und des Engagements:
-
Sprachliche Unterstützung: Schon früh nutzte sie ihre Englischkenntnisse, um als Dolmetscherin bei Arztbesuchen, Behördengängen und in Schulen zu helfen. Im Jahr 2020 erreichte sie offiziell das Sprachniveau B1.
-
Berufliche Entwicklung: Parallel zu einer zweijährigen Ausbildung zur pädagogischen Fachkraft sammelte sie Erfahrungen in der Verwaltungsgemeinschaft Hofheim und als Kassiererin im örtlichen Schwimmbad, was sie intensiv zur Vernetzung mit den Bürgern nutzte.
-
Brückenbauerin: Von 2017 bis 2021 engagierte sie sich im Projekt „Eltern Talk“, um den Kontakt zwischen Familien und Bildungseinrichtungen zu stärken.
-
Ehrenamt: AlKhateb organisiert regelmäßig interkulturelle Begegnungen wie gemeinsame Kochabende, Schwimm-Nachmittage oder Gesprächsrunden, um den Austausch zwischen Deutschen, Arabern und Afghanen zu fördern.
Ein besonderer Meilenstein war für die fünffache Mutter das Jahr 2023, in dem sie die deutsche Staatsbürgerschaft erhielt und erstmals an Wahlen teilnehmen konnte. Heute arbeitet sie an einer Schule in Haßfurt und zeigt durch ihren unermüdlichen Einsatz, wie wertvoll ehrenamtliches Engagement für den Zusammenhalt in der Gesellschaft ist. Während ihre Kinder erfolgreich Schulen und Ausbildungen durchlaufen, trägt sie in Hofheim maßgeblich dazu bei, dass Vorurteile abgebaut werden und Menschen voneinander lernen.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!