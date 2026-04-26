Gesichter des Ehrenamtes: Heute Jamel Abu Kasem
HOFHEIM, LKR. HASSBERGE – In der Fortsetzung der Serie „Das Gesicht des Ehrenamts“ steht Jamel Abu Kasem im Mittelpunkt. Der Familienvater aus Syrien hat sich in Hofheim ein neues Leben aufgebaut und zeigt durch sein Engagement, wie aus gegenseitiger Hilfe echte Integration und tiefe Verbundenheit entstehen können.
Jamel Abu Kasem stammt aus einer akademisch geprägten Familie; sein Vater war ein bekannter Schauspieler in Syrien. Der Krieg zerriss die Familie und verteilte sie über Kontinente von Kanada bis Frankreich. Abu Kasem, der in seiner Heimat als staatlich angestellter Mechaniker arbeitete, kam 2015 nach Deutschland. Da offizielle Sprachkurse während seines Asylverfahrens zunächst nicht zugänglich waren, lernte er beharrlich eigenständig über das Internet und legte bereits 2017 die B1-Prüfung ab. Im selben Jahr folgte seine Frau mit den fünf Kindern nach Deutschland.
Brückenbau durch nachbarschaftliche Hilfe
Von Beginn an suchte der Syrer den Kontakt zur lokalen Gemeinschaft. In Hofheim unterstützte er Senioren bei der Feldarbeit, beim Obstpflücken oder bei Einkäufen. Diese praktischen Handreichungen legten den Grundstein für Vertrauen. Besonders prägend war die Begegnung mit einer deutschen Familie, die ihn bei Behördengängen und dem Erwerb des Führerscheins begleitete. Während die Großmutter der Familie anfangs noch skeptisch war, entwickelte sich über die Zeit eine so enge Bindung, dass sie ihm schließlich sogar anbot, bei ihr einzuziehen – ein symbolischer Durchbruch der kulturellen Barrieren.
Ehrenamt und berufliche Neuorientierung
Sein Engagement weitete sich schnell aus: Er schloss sich dem Freundeskreis Asyl an, wo er bis heute als Übersetzer und Helfer bei Veranstaltungen fungiert. Für ihn ist das Ehrenamt mehr als nur Freizeitbeschäftigung; es ist eine Brücke zwischen den Religionen und Kulturen. Beruflich fasste er ebenfalls Fuß: Nach einer ersten Tätigkeit in einem Elektrounternehmen absolviert er derzeit eine dreijährige Umschulung, die er im kommenden Jahr abschließen wird.
Ein neues Zuhause gefunden
Ein besonderer Meilenstein war das Jahr 2020, als Jamel Abu Kasem und seine Familie die deutsche Staatsbürgerschaft erhielten. Sein Lebensmotto „Gehe immer vorwärts und schaue nicht zurück“ spiegelt seinen Weg wider. War er anfangs noch von Unsicherheit und falschen Vorstellungen über Deutschland geprägt, beschreibt er das Land heute als einen Ort, der ihm wie eine Mutter Sicherheit gegeben und die Chance auf ein erfülltes Leben ermöglicht hat. In Hofheim fühlt er sich nicht mehr fremd – er ist angekommen.
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