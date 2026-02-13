Gespann deutlich überladen: Uneinsichtiger Fahrer gleich doppelt bestraft
DETTELBACH – Die Verkehrspolizei Biebelried hat am Donnerstag auf der A3 einen 33-jährigen Fahrer aus dem Verkehr gezogen, der mit seinem Kleintransporter und Anhänger deutlich überladen unterwegs war. Besonders dreist: Der Mann war kurz zuvor bereits in Amberg wegen desselben Verstoßes gestoppt worden, hatte die Anweisung zum Umladen jedoch einfach ignoriert.
Nachdem er in Amberg bereits eine Sicherheitsleistung von 1.000 Euro hinterlegen musste, wurde er in Dettelbach nun erneut zur Kasse gebeten – weitere 1.000 Euro wurden fällig. Um eine erneute Weiterfahrt ohne Korrektur der Ladung zu verhindern, stellte die Polizei zudem die Kennzeichen des Transporters sicher. Diese erhält der Fahrer erst zurück, wenn er eine ordnungsgemäße Umladung des Gespanns nachweisen kann.
