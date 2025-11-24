Gestohlener E-Scooter wiedererkannt – Polizei stellt Tatverdächtigen

WÜRZBURG / GROMBÜHL – Am Freitagnachmittag konnte die Polizei einen Tatverdächtigen stellen, der einen gestohlenen E-Scooter wie sein Eigentum behandelte.

Gegen 14:00 Uhr erkannte ein 17-jähriger Deutscher in der Scharoldstraße seinen E-Scooter wieder, der ihm entwendet worden war. Der junge Mann verständigte die Polizei, die anhand einer Individualnummer feststellen konnte, dass es sich tatsächlich um den E-Scooter des 17-Jährigen handelte.

Da der Roller mittels Zahlenschloss gesichert war, warteten die Beamten der Würzburger Polizei, bis ein 15-jähriger Deutscher zu dem E-Scooter ging und das Schloss öffnete. Der 15-Jährige muss sich nun einem Strafverfahren stellen – auch, weil er an dem E-Scooter nur ein gefälschtes Kennzeichen angebracht hatte und somit ohne Versicherung am Verkehr teilnahm.