Gestohlener Sattelzug im Landkreis aufgefunden – Fahrer flüchtet nach Polizeikontrolle

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WÜLFERSHAUSEN – LKR. RHÖN-GRABFELD – Die Polizei Bad Königshofen hat am Samstag zunächst einen entwendeten Sattelanhänger sowie später auch die dazugehörige Zugmaschine sichergestellt, nachdem das Gespann im Raum Düsseldorf entwendet worden war.

Gegen 13:00 Uhr ging der Hinweis ein, dass sich der gestohlene Sattelanhänger im Bereich Wülfershausen befinden soll. Eine Streife der Polizei Bad Königshofen konnte das Fahrzeug schließlich in der Straße „Am Angertor“ auffinden und sicherstellen.

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Am Abend gegen 22:30 Uhr entdeckten Beamte des Zentralen Einsatzdienstes Schweinfurt eine verdächtige Sattelzugmaschine. Noch bevor eine Kontrolle durchgeführt werden konnte, flüchtete der Fahrer zu Fuß im Bereich der Wichernstraße. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung unter Einsatz von Drohnen, Diensthunden und einem Polizeihubschrauber blieb die Suche erfolglos.

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Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung und fragt insbesondere nach Beobachtungen im Bereich der Wichernstraße sowie nach verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Königshofen unter Tel. 09761/906-0 zu melden.